Attaoui es todo confianza: "Yo sé que puedo ganar"

Los 22 atletas españoles seleccionados para el Mundial de Atletismo bajo techo que se disputará en Torun este fin de semana quedaron concentrados en Madrid y este martes volaron hacia tierras polacas con los tres bronces de la pasada edición en el recuerdo, logrados por los ausentes Ana Peleteiro (triple), y Fátima Diame y Lester Lescay (longitud).

Una de las estrellas del equipo es Mohamed Attaoui. A sus 24 años, el atleta nacido en Beni Melal y afincado en Torrelavega desde niño ya es un referente universal de los 800 metros, con sendas quintas posiciones en los Juegos de París'24 y en los Mundiales de Tokio'25, más una plata en el Europeo de Roma'24 y un bronce en el Europeo sub'23 en 2023 ( 1.500).

Tan competitivo en la pista como afable y humilde en el trato cercano, 'Moha se mostró ambicioso en una entrevista con SPORT en Madrid. Tal y como explicó fuera de micro, tiene una dispensa esta semana tras seguir a rajatabla el Ramadán y se ve luchando incluso por el oro, pero sabe que un error puede dejarlo sin opciones. Es la magia y la crueldad de los 800.

"Estoy muy motivado y con muchísima confianza"

¿Cómo se encuentra?

Bastante bien. Las últimas semanas han ido superbien. Hemos trabajado con el grupo a nivel del mar en Castellón y he hecho entrenos bastante buenos. He acumulado un poco más de volumen y me he encontrado muy bien, así que estoy muy motivado y con muchísima confianza.

¿Ha trabajado también la calidad?

Hemos hecho un poco de volumen, pero también metiendo calidad. Y ahí he visto que estoy bien, más fino que en semanas anteriores.

Attaoui rozó el récord mundial de 1.000 metros en Madrid / EUROPA PRESS

Esta temporada ha hecho un marcón en 1.000 para situarse tercero de la historia (récord de Europa), igual que en esa distancia al aire libre...

El 1.000 me va superbien, porque me ayuda para el 800 y para el 1.500. Es mi prueba perfecta, porque no es la velocidad pura del '80 ni el medio fondo de aguante del 'milqui'. Además, me sirve como entrenamiento y me ayuda a seguir afinando para las dos distancias oficiales.

"Sí tengo una espinita un poco clavada y estoy deseando que llegue el Mundial para poder quitármela por todo lo alto"

Es muy joven y ya tiene un bronce europeo sub'23 y una plata absoluta. Además, fue quinto en los Juegos de París'24 y en el Mundial de Tokio'25. ¿Tiene una espinita por ganar su primera medalla universal?

De los Juegos no, pero de Tokio sí, porque lo tenía en las piernas. En París no cometí ningún error, lo di todo y salí supercontento, porque me ganaron cuatro que fueron mejores. En cambio, en Tokio me dio mucha rabia, porque tenía piernas para ganar, incluso para hacer 1:41. Fue por errores tácticos. Entonces sí tengo una espinita un poco clavada y estoy deseando que llegue el Mundial para poder quitármela por todo lo alto.

En el 800, uno se puede quedar sin opciones sin cometer ningún error, por un toque y si se frena el de delante... ¡Qué cruel!

Sí. Cuando me dicen en qué se diferencian el 800 y el 1.500, yo lo tengo muy claro. En el 'milqui' tienes casi cuatro vueltas para gestionar. Puedes salir último, cometer un error o llevarte un toque y lo puedes solventar. En cambio, el 'ocho' se ha convertido casi en una prueba de velocidad y al mínimo toque o la mínima cosa te deja fuera. Un frenazo cuando estás cambiando o que te cierren la puerta cuando vas a atacar... Son cosas que pasan en el 'ocho' y que te ayudan a aprender mucho.

Attaoui no acabó satisfecho en el Mundial de Tokio / EFE

¿Está orgulloso de haberse ganado el respeto unánime de todo el atletismo español?

Sí, mucho.

¿Y cómo se consigue eso?

A mí nadie me ha regalado nada. Al final, intento mejorar cada día, soñando con llegar hasta donde estoy y más alto todavía. Entrenando día a día y trabajando para mejorar mis marcas, conseguir medallas y eso.

"Uno tiene que arriesgarse si quiere seguir mejorando y me ha ido bien salir de casa"

¿Fue duro cambiar Cantabria por Zúrich a finales de 2023 para enrolarse en On Running?

Sí, porque soy un chico muy familiar y me gusta estar en casa y con mi madre. Al final sales, ves que mejoras muchísimo, que estás en las mejores manos con un grupo en que no te falta de nada, con instalaciones de lo mejor, fisios y ves que hay resultados. Te puede dar un poco de penilla, pero intento gestionarlo lo mejor posible y voy a casa siempre que puedo (después del Mundial de Torun). Al principio es un poco duro, porque cambia todo. Sales de casa, el idioma, nuevos compañeros, pero uno tiene que arriesgarse si quiere seguir mejorando y me ha ido bien.

¿Cómo vamos con el inglés?

Ahora bien. No ha sido fácil, pero como todos mis compañeros hablan inglés, no me quedaba otra y ya lo hablo bastante bien.

¿Habla árabe?

Sí, sí, perfectamente. No se me dan mal los idiomas (ríe).

"No le tengo miedo a nadie y creo que tengo mucho más en mis piernas"

¿A qué aspira en el Mundial?

Yo voy a por todas. Me están entrenando muy bien, no le tengo miedo a nadie y creo que tengo mucho más en mis piernas. Sé que me puedo quedar en primera ronda, pero también sé que puedo ganar

No están Mariano García, Josh Hoey, Donavan Brazier o Bryce Hoppel, pero sí Crestan, Lutkenhaus, Widerka...

Hay muchísima gente superbuena y muchísima igualdad. Creo que la peor marca de los clasificados es 1:45 largos. Lo que he dicho, te puedes quedar en primera ronda, pero yo sé que si corro bien, si gestiono bien las carreras tácticamente y tal, puedo estar peleando por todo.

Mohamed Attaoui aún no ha alcanzado su techo / RFEA - SPORTMEDIA

¿Hasta qué punto uno llega a competir sabiendo lo que tiene que hacer o improvisa y enfada a su entrenador?

Yo sigo siempre el plan que me dicen mis entrenadores. Me lo salté una única vez, en una Diamond. Siempre me pedían correr desde atrás y quise arriesgar, saliendo a tope adelante, pero vi que no funcionaba. Es lo que hacía hace un par de años y siempre llegaba quemado al último 100. Yo entreno mucho por arriba y soy más aeróbico, por lo que si sé gestionar la primera parte de la carrera, tengo muchísimo cambio y puedo acabar mucho más fuerte que los rivales. Tengo que correr desde atrás y hacer caso a mis entrenadores, que son los que de verdad saben, me conocen y ven cómo entreno.

"Podría 'doblar' en el Europeo de Birmingham (800 y 1.500)"

En el plan del Europeo de Birmingham, ¿están los 800 metros o los 1.500?

Pues ya veremos. De momento en los 800 e incluso también en los 1500.

¿Podría doblar?

Sí.

¿Y en los Juegos de Los Ángeles en 2028?

La verdad es que no lo sé todavía. Mucha gente me dice que en los 1500, pero no lo sé... Podría ser.

¿Qué mensaje enviaría a la afición, que estará deseando verle subir al podio?

Nada, que muchísimas gracias por el apoyo y que ojalá les pueda dar una alegría y volver con una medalla.