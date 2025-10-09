ATM MEDIA impulsa la digitalización del deporte formativo y amateur en Sportbiz Europe 2025

ATM MEDIA, compañía tecnológica líder en la digitalización y automatización de retransmisiones deportivas, ha sido protagonista de la tercera jornada de Sportbiz Europe 2025, el foro de referencia para la industria del deporte celebrado en Barcelona. Su participación culminó con la conferencia “Building the value chain of grassroots sports: from content creation to data monetization”, impartida por Matteo Samaranch Bigelli, Business Development Manager de la compañía, que ha expuesto una visión sobre cómo la tecnología está transformando la cadena de valor del deporte formativo y amateur.

Un foro clave para el presente y el futuro de la industria deportiva

Sportbiz Europe se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre clubes, federaciones, marcas, tecnológicas y medios, que cada año se reúnen en Barcelona para debatir las tendencias, retos y oportunidades que marcarán el futuro del sector. ATM MEDIA subrayó cómo la inteligencia artificial y la automatización están democratizando el acceso al deporte semiprofesional, amateur, formativo y federado, creando nuevas oportunidades de monetización y acelerando la profesionalización de disciplinas que tradicionalmente no contaban con cobertura mediática.

Durante su intervención, Matteo Samaranch profundizó en el potencial transformador de la tecnología en la industria deportiva y en el papel de las plataformas OTT como herramienta clave para generar comunidad, visibilidad e ingresos. “La digitalización y el uso de inteligencia artificial en el deporte semiprofesional, amateur y formativo no solo democratizan el acceso y la retransmisión de eventos, sino que también permiten a clubes y federaciones conectar con sus aficionados como nunca antes. Gracias al streaming del contenido, estamos creando un ecosistema donde la comunidad crece, la visibilidad se multiplica y surgen nuevas vías de monetización que impulsan el desarrollo de todo el sector”.

Tecnología al servicio del deporte formativo y amateur

ATM MEDIA está implementando una tecnología pionera basada en cámaras automáticas con inteligencia artificial que permiten retransmitir competiciones sin necesidad de operador, reduciendo costes y facilitando un modelo scalable y sostenible. A través de su plataforma OTT, E+, la compañía ofrece contenido en directo y bajo demanda y se ha consolidado como la referencia del deporte semiprofesional y amateur en España.

Actualmente, más de 300 clubes, federaciones y organizadores deportivos confían en las soluciones tecnológicas de ATM MEDIA para retransmitir sus eventos. Entre estos destacan torneos de relevancia como el MICFootball y los Invictus Games Vancouver Whistler 2025, así como federaciones de referencia como la Federación Catalana de Hockey y la Real Federación Madrileña de Fútbol.

Las herramientas de ATM MEDIA no solo facilitan la retransmisión, sino que también incluyen avanzadas funcionalidades de análisis técnico, contribuyendo de forma directa a la mejora del rendimiento tanto de deportistas como de equipos. Además, el modelo denegocio que ofrece la compañía está orientado a la sostenibilidad económica de los proyectos deportivos, posibilitando la monetización de los contenidos a través de diversos canales como las suscripciones, el pago por visión (pay-per-view), la publicidad y los patrocinios.

Asimismo, ATM MEDIA ha implementado un nuevo modelo de negocio basado en la retransmisión convencional remota. Este sistema innovador también posibilita la producción y narración en remoto, ofreciendo una solución de calidad televisiva, más eficiente, sostenible y adaptable a las necesidades de cada entidad. Ejemplos de esta apuesta tecnológica son grandes clubes y organizaciones como el FC Barcelona, el RCD

Espanyol o el CF Damm.

ATM MEDIA colabora con líderes globales en inteligencia artificial, para seguir evolucionando sus algoritmos de seguimiento y expandiendo sus soluciones en Europa y Latinoamérica, impulsando la creación de un innovador ecosistema digital en torno al deporte.