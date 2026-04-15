Wings for Life World Run, la carrera en la que todos ganan: "La hice tras salir del Hospital Nacional de Parapléjicos"

Wings for Life World Run es un ejemplo global de solidaridad. Una carrera que, desde 2014, se ha consolidado como un referente mundial de compromiso a través del deporte. Es la más numerosa del mundo en su categoría, ya que se celebra simultáneamente en 170 países con una participación global que supera los 300.000 deportistas. Este próximo 10 de mayo tendrá a Valencia como sede española, con un objetivo claro: encontrar una cura para las lesiones de médula espinal como la que sufrió Cisco García, quien se lesionó en diciembre de 2015.

El regreso de Chema Martínez

El cordobés padeció un grave accidente practicando snowboard y quedó en silla de ruedas. Será uno de los participantes de una prueba que ya completó en el pasado. El deporte le ha devuelto, de alguna manera, lo que paradójicamente le quitó un día. Cisco García reconstruyó su vida sumergiéndose en el tenis en silla de ruedas, disciplina que, tal y como anunció en conversación con SPORT, abandonará para pasarse al kickboxing. “Los retos me pueden”, afirma el deportista y abogado andaluz.

Chema Martinez, en su última participación en Wings For Life Valencia, donde marcó el récord de 66,25 km recorridos. / WINGS FOR LIFE WORLD RUN VALENCI / Europa Press

“Lo primero que hice tras salir del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo fue irme a Valencia con veinte amigos para esta carrera, a la que me hace mucha ilusión volver. En la vida hay que tener ilusiones y motivaciones. En silla hay muchas dificultades, pero seguro que en el futuro se encuentra una forma para poder volver a andar”, confesó durante la presentación de una prueba con un formato innovador.

No existe una línea de meta fija. Es un coche escoba, que actúa como meta móvil, el que va alcanzando a los participantes, que pueden competir independientemente de su nivel. Los hay que corren —y mucho—, como Chema Martínez, oro en los 10.000 metros en los Europeos de Múnich, plata en los 10.000 en Gotemburgo 2006 y plata en maratón en Barcelona 2010. El madrileño regresa a la prueba diez años después de firmar el mejor registro de la misma, tras completar 66,25 kilómetros.

Recaudación millonaria para la investigación

“He corrido muchas carreras en mi vida, pero muy pocas con un propósito tan claro como esta. Volver como embajador en Valencia 2026 es volver a correr por algo más grande que todos nosotros. Cada dorsal es ciencia, cada zancada es esperanza y cada euro recaudado se convierte en investigación real sobre la lesión medular”, aseguró Chema Martínez durante la presentación en Madrid.

La recaudación íntegra de las inscripciones se destina a la investigación científica, en la que participa Alejandro Arriero-Cabañero, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia en lesión medular. “Esta carrera hace posible que proyectos como el mío sigan avanzando. Por eso la cita de Valencia 2026 es mucho más que un evento deportivo: es financiación que acelera el conocimiento”, explicó el científico.

Hasta el momento se han recaudado 42 millones de dólares en todo el mundo para 45 proyectos de investigación. En la amplia nómina de participantes también figuran, además de Cisco García y otros atletas en silla de ruedas, personas de todas las edades. Entre ellas, a paso relajado, pero firme, la madre de Colin Jackson, doble campeón del mundo de 110 metros vallas y subcampeón olímpico en Seúl 1988, quien lidera globalmente la iniciativa Wings for Life World Run.

“Es una oportunidad única de crear una comunidad por una buena causa. La gente corre junta para conseguir una meta común: avanzar en la investigación de la lesión medular. Hay una energía especial en esta carrera. Si tienes la posibilidad de cambiar algo, ¿por qué no hacerlo?”, reflexionó Jackson durante el Media Day organizado en la sede de Red Bull España. El pistoletazo de salida para una Wings for Life World Run en la que participar significa impulsar la ciencia hacia un mundo mejor.