El secreto mejor guardado de Marío Pérez en su alimentación: "Cuando me van bien las cosas me doy un premio"

La campeona olímpica de marcha María Pérez visitó el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid para someterse a las peculiares entrevistas que David Broncano hace en 'La Revuelta' y dejó alguna que otra perla interesante.

La corredora es una habitual en los podios de las competiciones en las que participa y ya acumula un largo palmarés que la convierten en una de las mejores deportistas del país.

A nivel internacional se ha colgado el Oro en los JJ. OO. de París 2024 en la prueba de marcha relevo mixto, también la de Plata en los 20 km marcha. También el Oro en la misma prueba disputada en los Mundiales de Budapest de 2023 y en los de Tokio de este 2025, más otro en el Europeo de Berlín en 2018.

A nivel nacional, ha sido campeona de España de 10 km en 2019, 2021, 2023 y 2025; en la prueba de 20 km en 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023; y en la prueba de 35 km de 2021, 2022 y 2023. Además, marcó el récord del mundo en esta última en 2023.

María Pérez, una de las mejores deportistas españolas de la historia / EFE

"Si tenemos el mejor jamón del mundo, ¿por qué no vamos a tener a la mejor marchadora?", bromeaba con el presentador jiennense al empezar con la charla.

La plusmarquista es una de las mejores en lo suyo y una de las claves se encuentra en la alimentación, uno de los factores importantes en cualquier disciplina deportiva de alto rendimiento: "No me gusta mucho el dulce, pero cuando me van bien las cosas me doy un premio, que es un crepe de Nutella con un zumo de frutas", le revelaba a un Broncano que comentaba que era como "una merienda de colegio".

Aunque para muchos puede parecer una minucia, para Pérez es un momento especial, ya que se suele abstener de tomar azúcares: "Es como que le doy el subidón ahí y el cuerpo dice 'vámonos de fiesta'", comentaba la atleta granadina que llegaba a España después de pasar "17 días comiendo un salmón que estaba más pasado que...", durante su participación en el Mundial de Japón.

Al estar todas las federaciones juntas en un mismo hotel, la comida era bastante básica: "Te puedes imaginar, pollo, arroz y la misma pasta" durante toda su estancia en el país nipón.