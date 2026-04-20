La RFEA presenta su nuevo logo: una nueva imagen para el atletismo español

La Real Federación Española de Atletismo ha presentado oficialmente su nuevo logo, una imagen renovada que busca reflejar la evolución del atletismo en España sin perder su esencia. Bajo el mensaje “Un nuevo símbolo. Una misma pasión. Atletismo.”, la federación da un paso adelante en su identidad visual.

El rediseño apuesta por una estética más actual y dinámica, alineada con los nuevos tiempos y con el crecimiento del atletismo tanto a nivel competitivo como popular. Este cambio no solo responde a una cuestión visual, sino también a la necesidad de conectar con nuevas generaciones de atletas y aficionados.

Noticias relacionadas

Con esta nueva identidad, la RFEA refuerza su posicionamiento como referente del atletismo en España, manteniendo intactos sus valores históricos mientras proyecta una imagen más moderna, cercana y reconocible en el ámbito deportivo nacional e internacional.