La RFEA presenta su nuevo logo: una nueva imagen para el atletismo español
La Real Federación Española de Atletismo renueva su identidad visual con un símbolo moderno que representa la evolución del deporte
La Real Federación Española de Atletismo ha presentado oficialmente su nuevo logo, una imagen renovada que busca reflejar la evolución del atletismo en España sin perder su esencia. Bajo el mensaje “Un nuevo símbolo. Una misma pasión. Atletismo.”, la federación da un paso adelante en su identidad visual.
El rediseño apuesta por una estética más actual y dinámica, alineada con los nuevos tiempos y con el crecimiento del atletismo tanto a nivel competitivo como popular. Este cambio no solo responde a una cuestión visual, sino también a la necesidad de conectar con nuevas generaciones de atletas y aficionados.
Con esta nueva identidad, la RFEA refuerza su posicionamiento como referente del atletismo en España, manteniendo intactos sus valores históricos mientras proyecta una imagen más moderna, cercana y reconocible en el ámbito deportivo nacional e internacional.
- El Barça prevé un notable aumento de la masa salarial la próxima temporada
- Marc Muniesa, exjugador del FC Barcelona: 'Me gustaría volver al Barça y empezar a entrenar desde abajo
- Julián Álvarez activa el debate del 9
- El desplante de Oyarzabal a Ayuso, en el punto de mira
- Urizar Azpitarte, ex vicepresidente del CTA: 'Enríquez Negreira engañó al Barcelona
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo
- Pedri, cazado con su novia y las redes alucinan: 'Es un chaval humilde
- La postura de Héctor Fort pese a los rumores con el Inter de Milán