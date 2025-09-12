Programa del Mundial de atletismo del 13 de septiembre: pruebas, resultados, horarios y medallero

El Mundial de Atletismo 2025 arranca hoy sábado 13 de septiembre en la ciudad de Tokio y lo hace ya con una nutrida representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que pisarán el Estadio Nacional y dónde ver por televisión y online el campeonato.

La madrugada en Tokio estará marcada por las pruebas de 35 km marcha, tanto masculina como femenina, con Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y Miguel Ángel López en categoría masculina, y Raquel González, Cristina Montesinos y la campeona mundial María Pérez entre las mujeres. A primera hora también debutará el equipo en el 4x400 mixto, buscando plaza para la final de la tarde.

Ya en sesión vespertina llegará el turno de Daniel Arce y Alejandro Quijada en el 3000 obstáculos, mientras que Fátima Diame e Irati Mitxelena competirán en la clasificación de longitud y Artur Coll lo hará en la pértiga. El mediofondo femenino tendrá protagonismo con Esther Guerrero, Águeda Marqués y Marta Pérez en el 1500. La jornada se cerrará con la final del 4x400 mixto, donde España podría aspirar a pelear por un puesto destacado.

Programa del 13 de septiembre y españoles en acción en el Mundial

Mañana (hora española): 00:30 horas (CET): 35 km marcha masculina (Final)

35 km marcha masculina (Final) Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López

00:30 horas (CET): 35 km marcha femenina (Final)

35 km marcha femenina (Final) Raquel González, Cristina Montesinos, María Pérez

04:55 horas (CET) : 4x400 m relevos mixtos (Ronda 1)

: 4x400 m relevos mixtos (Ronda 1) Equipo España Atletismo Tarde (hora española): 11:05 horas (CET): 3000 m obstáculos masculino (Ronda 1)

3000 m obstáculos masculino (Ronda 1) Daniel Arce, Alejandro Quijada

11:30 horas (CET): Salto de longitud femenino (Clasificación)

Salto de longitud femenino (Clasificación) Fátima Diame, Irati Mitxelena

12:05 horas (CET): Salto con pértiga masculino (Clasificación)

Salto con pértiga masculino (Clasificación) Artur Coll

12:50 horas (CET): 1500 m femenino (Ronda 1)

1500 m femenino (Ronda 1) Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta Pérez

15:20 horas (CET): 4x400 m relevos mixtos (Final)

4x400 m relevos mixtos (Final) Equipo España Atletismo*

España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver el Mundial de Atletismo en TV y online

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.