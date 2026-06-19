Programa de la Diamond League de Doha 2026 hoy: horarios, españoles y dónde ver por TV y en directo

La Diamond League 2026 abandona el continente europeo para trasladarse a Doha (Qatar) hoy viernes 19 de junio. El Khalifa International Stadium reúne a algunas de las estrellas del mundo del Atletismo en una cita en la que destaca el elevado número de representantes españoles que participarán.

La cita catarí, programada inicialmente para el pasado mes de abril pero aplazada devido a la guerra de Irán, contará con un total de 14 pruebas. Esta estará marcada por dolorosas ausencias, entre las que destaca la del mejor saltador de pértiga del mundo Mondo Duplantis.

La nota positiva de estas numerosas bajas es que han derivado en la mayor participación española de la historia de la competición. Con Quique Llopis y Jaël Bestué a la cabeza, un total de 10 representantes nacionales acudirán a la cita de Doha en lo que constituye una participación récord.

Jaël Bestué ya es un referente del atletismo español / INSTAGRAM

El programa de la Diamond League de Doha 2026 hoy

16:40 horas (CEST) - Triple salto F: no participan españoles 17:40 horas (CEST) - 100 m Open M: no participan españoles 17:55 horas (CEST) - 100 m sub-20 M: no participan españoles 18:02 horas (CEST) - Salto con pértiga M: no participan españoles 18:10 horas (CEST) - 100 m sub-20 F: no participan españoles 18:20 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 M: no participan españoles 18:26 horas (CEST) - Triple salto M: no participan españoles 18:32 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 F: no participan españoles 18:44 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 mixto: no participan españoles 19:04 horas (CEST) - 400 m vallas F: no participan españoles 19:10 horas (CEST) - Salto de altura M: no participan españoles 19:13 horas (CEST) - 110 m vallas M: Enrique Llopis, Asier Martínez 19:24 horas (CEST) - 100 m F: Jaël Bestué, MarÍa Isabel Pérez 19:36 horas (CEST) - 800 m F: Lorea Ibarzabal 19:44 horas (CEST) - Lanzamiento de jabalina M: no participan españoles 19:47 horas (CEST) - 5.000 m F: María Forero 20:10 horas (CEST) - 200 m M: no participan españoles 20:20 horas (CEST) - 1.500 m F: Águeda Marqués, Lorena Martín, Andrea Rodríguez 20:35 horas (CEST) - 400 m F: no participan españoles 20:45 horas (CEST) - 3.000 m obstáculos M: Daniel Arce

¿Dónde ver la Diamond League de Doha 2026 por TV y en directo?

La Diamond League de Doha 2026, que se disputa hoy viernes 19 de junio, se podrá ver íntegramente por TV y en directo a través de la plataforma de pago Movistar+. La emisión de la competición correrá al cargo de Movistar+ Vamos a partir de las 19:00 horas (CET).

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