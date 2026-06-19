ATLETISMO
Programa de la Diamond League de Doha 2026 hoy: horarios, españoles y dónde ver por TV y en directo
Consulta el programa de la Diamond League en Doha con la participación española: horarios y pruebas de hoy viernes 19 de junio
La Diamond League 2026 abandona el continente europeo para trasladarse a Doha (Qatar) hoy viernes 19 de junio. El Khalifa International Stadium reúne a algunas de las estrellas del mundo del Atletismo en una cita en la que destaca el elevado número de representantes españoles que participarán.
La cita catarí, programada inicialmente para el pasado mes de abril pero aplazada devido a la guerra de Irán, contará con un total de 14 pruebas. Esta estará marcada por dolorosas ausencias, entre las que destaca la del mejor saltador de pértiga del mundo Mondo Duplantis.
La nota positiva de estas numerosas bajas es que han derivado en la mayor participación española de la historia de la competición. Con Quique Llopis y Jaël Bestué a la cabeza, un total de 10 representantes nacionales acudirán a la cita de Doha en lo que constituye una participación récord.
El programa de la Diamond League de Doha 2026 hoy
16:40 horas (CEST) - Triple salto F: no participan españoles
17:40 horas (CEST) - 100 m Open M: no participan españoles
17:55 horas (CEST) - 100 m sub-20 M: no participan españoles
18:02 horas (CEST) - Salto con pértiga M: no participan españoles
18:10 horas (CEST) - 100 m sub-20 F: no participan españoles
18:20 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 M: no participan españoles
18:26 horas (CEST) - Triple salto M: no participan españoles
18:32 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 F: no participan españoles
18:44 horas (CEST) - 4x100 m sub-20 mixto: no participan españoles
19:04 horas (CEST) - 400 m vallas F: no participan españoles
19:10 horas (CEST) - Salto de altura M: no participan españoles
19:13 horas (CEST) - 110 m vallas M: Enrique Llopis, Asier Martínez
19:24 horas (CEST) - 100 m F: Jaël Bestué, MarÍa Isabel Pérez
19:36 horas (CEST) - 800 m F: Lorea Ibarzabal
19:44 horas (CEST) - Lanzamiento de jabalina M: no participan españoles
19:47 horas (CEST) - 5.000 m F: María Forero
20:10 horas (CEST) - 200 m M: no participan españoles
20:20 horas (CEST) - 1.500 m F: Águeda Marqués, Lorena Martín, Andrea Rodríguez
20:35 horas (CEST) - 400 m F: no participan españoles
20:45 horas (CEST) - 3.000 m obstáculos M: Daniel Arce
¿Dónde ver la Diamond League de Doha 2026 por TV y en directo?
La Diamond League de Doha 2026, que se disputa hoy viernes 19 de junio, se podrá ver íntegramente por TV y en directo a través de la plataforma de pago Movistar+. La emisión de la competición correrá al cargo de Movistar+ Vamos a partir de las 19:00 horas (CET).
Desde SPORT, te ofrecemos el mejor resumen de la Diamond League de Doha 2026 y las reacciones de los protagonistas, poniendo el foco en el desempeño de los representantes españoles
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