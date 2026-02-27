Preocupación con Jordan Díaz: se baja del campeonato de España

La Federación Española de Atletismo confirmó este viernes la baja de Jordan Díaz en la prueba del triple salto del Campeonato de España de pista cubierta que se disputa en el Palau Velòdrom Lluís Puig de Valencia hasta el próximo domingo.

La participación del saltador cubano era una de las grandes incógnitas de esta edición de la cita nacional. Se esperaba su regreso en las pistas valencianas pero a última hora se anunció que el triplista no participará por su problema en los isquiotibiales. "Sabemos lo que significa no poder estar en la pista cuando más lo deseas. Todo nuestro apoyo y ánimo, @diaz_fortun. Te esperamos", escribió la RFEA en un mensaje a través de sus redes sociales.

Jordan Díaz había mostrado buenas sensaciones durante los entrenamientos previos a esta cita pero las dudas surgieron la semana pasada durante el Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée. El habanero estaba inscrito, pero sufrió un problema físico y ni siquiera llegó a salir a la pista. Este viernes se confirmó que el vigente campeón olímpico tampoco estará en liza en Valencia y su presencia en el Mundial de Torun dentro de dos semanas es una incógnita.

Jordan Diaz ha arrastrado una lesión tras otra durante los últimos meses. De hecho, su última partipación en una competición oficial fue en el pasado Mundial al aire libre de Tokio, en septiembre de 2025. Entonces el atleta cubano nacionalizado español, tras un primer salto nulo, se vio obligado a retirarse por sus persistentes dolores en la rodilla derecha.

Esa cita nipona debía de ser la de su reaparición y a ella llegó con lo justo, después de casi un año sin competir por culpa de ese tendón rotuliano. El triplista llegaba después de alargar todos los plazos, en principio con buenas sensaciones. Sin embargo, en el primer intento se pudieron ver ya sus problemas en el cuádriceps y unos minutos después comunicó a la organización que renunciaba a los dos siguientes saltos.

Bajas ilustres

De esta manera, Jordan Díaz se une a otras ilustres bajas en este campeonato de España de pista cubierta, como las de la también triplista Ana Peleteiro y la mediofondista Marta Pérez, ambas en el tramo final de sus embarazaos; la 'combinera' María Vicente o el velocista y vallista Abel Jordán, entre otros.