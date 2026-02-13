La Mitja Marató de Barcelona rompe otro techo: 36.000 participantes en el circuito "más rápido del mundo"

Barcelona vuelve a correr hacia la historia. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks ha presentado este viernes su 36ª edición con un dato que lo dice todo: 36.000 participantes, un nuevo récord que la prueba enlaza por cuarto año consecutivo y que la consolida en la élite de las grandes medias maratones del continente, cada vez más cerca del objetivo de ser la más popular de Europa.

El Castell de Montjuïc ha acogido el acto oficial, con presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, y del director de Eventos de RPM Sports, Cristian Llorens, que han puesto el foco en el crecimiento sostenido del evento.

"En diez años, hemos pasado de 16.000 a 36.000 runners, sin dejar nunca de apostar por la calidad y la sostenibilidad", ha subrayado Escudé, destacando el salto de la carrera sin perder de vista la experiencia del participante.

Apuesta por la sostenibilidad

Precisamente la sostenibilidad será una de las banderas visibles este año: el Ajuntament, a través del Institut Barcelona Esports, introduce vasos reutilizables en sus carreras más populares. En la Mitja se aplicará en el último avituallamiento, ya después de meta, con un sistema circular para higienizar, almacenar y reutilizar los vasos en próximos eventos y reducir residuos de forma significativa.

En el plano deportivo, Barcelona llega con el impulso de una edición anterior que dejó un registro para la posteridad: el 56:42 de Jacob Kiplimo, la marca más rápida jamás vista sobre 21K en la ciudad y un hito que reforzó el prestigio internacional del circuito.

“Los récords confirman a Barcelona como el circuito más rápido del mundo”, defendió Llorens, que además explicó el salto de participación: 5.000 más que en 2025, con una demanda que habría permitido ir más allá, pero con una idea clara: “crecer de forma sostenible para garantizar calidad y comodidad”.

Escudé y Llorens, en la presentación de la Mitja / Mitja BCN

Los números retratan el fenómeno: 40% de participantes extranjeros, más de 90 nacionalidades, 40% de participación femenina y un fuerte tirón joven, con un 35% de corredores menores de 35 años.

Y a todo ello se suma el componente festivo: 25 puntos de animación a lo largo del recorrido y el regreso de la PaRUNda, la fiesta postcarrera en el Poble Espanyol (de 13:00 a 21:00), con food trucks y música en directo.

Presentación de la Mitja Marató de Barcelona / Mitja

Cartel de élite: nombres para volar

En hombres, el gran referente es el etíope Hagos Gebrhiwet (57:41), acompañado por Chala Regasa (59:10), Dominic Lobalu (59:12), Samwel Nyamai (59:19) y el francés Emmanuel Roudolff (en gran forma tras ganar en Sevilla). También estará el australiano Jack Rayner, con objetivo de récord nacional.

En mujeres, la keniana Loice Chemnung (1:05:46) parte como favorita, con un duelo estadounidense de alto voltaje entre Weini Kelati (récord nacional) y Taylor Roe, además de Jessica Warner-Judd, Magdalyne Masai y el aliciente local de Marta Galimany, que llega en uno de los mejores momentos de su carrera.

A nivel de ciudad, se recomienda el metro por los cortes de tráfico previstos aproximadamente entre las 8:00 y las 13:00 en las vías del recorrido.

Y para los que quieran seguirla desde casa, Betevé emitirá íntegra la prueba en sus canales de televisión, radio y digital.