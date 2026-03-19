La Metropolitan SKY RUN se internacionaliza y se integra en el prestigioso Towerrunning Tour 2026

La Metropolitan SKY RUN da un salto de calidad y se internacionaliza. En su tercera edición, la exigente competición se incorpora oficialmente al Towerrunning Tour 2026, el prestigioso circuito mundial que agrupa a las carreras verticales más emblemáticas del mundo, que atraerá a Barcelona a la élite internacional de esta especialidad.

La tercera edición de la Metropolitan SKY RUN se celebrará el sábado 3 de octubre de 2026, con el mismo reto: conquistar los 569 escalones del Hyatt Regency Barcelona Tower en el menor tiempo posible. El recorrido asciende a lo largo de 29 plantas, superando un desnivel positivo de 105 metros hasta alcanzar la cúpula acristalada del hotel, donde los corredores podrán disfrutar de vistas panorámicas de 360º sobre la ciudad.

El Towerrunning Tour es la máxima competición global de ascenso de escaleras, gestionada por la Towerrunning World Association (TWA). El calendario de 2026 está compuesto por un selecto grupo de pruebas repartidas por los cinco continentes. Al integrarse en el Tour, la prueba otorga puntos para el ranking mundial de la TWA, lo que posiciona al Hyatt Regency Barcelona Tower al nivel de rascacielos emblemáticos de Nueva York o Taipéi. Además de la Metropolitan SKY RUN, en España el tour incluye solo dos paradas oficiales más: la primera tuvo lugar en el Mirador Torre Glòries (Barcelona) el pasado 17 de enero, mientras que la segunda se celebrará en el Gran Hotel Bali (Benidorm) el próximo 28 de marzo.

Como reflejo de su nuevo estatus internacional, Metropolitan destinará premios económicos para incentivar la participación de los mejores especialistas del mundo. Los premios en metálico se repartirán entre los ganadores de la clasificación general (masculina y femenina). Desde hoy, las inscripciones para la prueba ya están abiertas en www.metropolitanskyrun.com, con un precio preferente de 19 euros para los socios y socias de Metropolitan. Para el resto de participantes el precio es de 23 euros, siempre que la inscripción se formalice antes del 1 de mayo; a partir de esta fecha, el precio pasará a 27 euros hasta el 1 de septiembre, fecha en la que subirá a 32 euros hasta final de las inscripciones.

Además de formar parte del Towerrunnig 2026, la prueba se integra dentro del calendario de carreras verticales de España (CCV) en categoría Open y Bomberos, tal como sucedió el año pasado. También se mantiene uno de los detalles más celebrados por los participantes en la edición de 2025: la posibilidad de elegir su canción más motivadora para que suene por megafonía en el momento exacto de su salida.

Gran éxito de la segunda edición de SKY RUN 2025

Más de 350 personas participaron en la segunda edición de la prueba, celebrada en 2025, donde la principal novedad fue la participación de un total de 75 bomberos. Sin duda, la participación de integrantes del cuerpo de bomberos permitió dar un salto de calidad a la prueba, que contó con dos colaboradores de lujo: el cuerpo de Bombers de la Generalitat y la Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) del Cos de Bombers de Barcelona.

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Los ganadores de esta segunda edición en categoría individual fueron Ángel López Amor, en categoría masculina, y Laia Conesa Mur, en femenina; mientras que en la categoría de Bomberos, Adrià Duarri Guilà y Maria Mas Canal subieron a lo más alto del podio. La prueba consolidó las carreras verticales como una nueva tendencia en Barcelona y reafirmó el compromiso de Metropolitan con eventos innovadores que fomentan la comunidad y un estilo de vida activo.