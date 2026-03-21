Así está el medallero de España en el Mundial de Atletismo 2026

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, que se disputa del viernes 20 al domingo 22 de marzo en Torun (Polonia), se adentra en su segunda jornada de competición. El sábado ha empezado de la mejor manera posible para la delegación española, que ha celebrado la consecución de su primera medalla.

Los encargados de inaugurar el medallero nacional fueron David García, Markel Fernández, Paula Sevilla y Blanca Hervás con la consecución de una histórica plata en el relevo 4x400 mixto. Tocar metal en esta prueba parecía una quimera, pero los cuatro atletas hicieron historia con un tiempo de 3:16.96 que les vale para establecer un nuevo récord de España.

Con la primera medalla en el bolsillo, este sábado llegará el turno de grandes nombres nacionales como Quique Llopis, Jael Bestué y Asier Martínez.

¿Cuántas medallas ha ganado España en el Mundial de Atletismo 2026?

Plata David García, Markel Fernández, Paula Sevilla y Blanca Hervás (relevo 4x400 mixto)

¿Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta por TV y en directo?

En España, para no perderte detalle de las tres jornadas del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.