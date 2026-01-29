Marta García estrena la temporada de pista cubierta en el Mitin de Madrid 2026

La atleta leonesa Marta García, plusmarquista nacional de 5.000 metros, abrirá la temporada de pista cubierta 2026 en el Mitin de Madrid, que se celebrará el próximo 6 de febrero. La deportista, formada en Palencia y discípula del entrenador alemán Thomas Dreissigacker, participará en la prueba de 1.500 metros como primer contacto con las competiciones en pista cubierta tras concentrarse en las carreras de ruta a comienzos de año.

García llega tras repetir el doblete de San Silvestre en 2024, al imponerse en las San Silvestres de León y Vallecana en 2025, y tras estrenarse en 10K en Valencia este 2026, donde fue la mejor española, quedándose a tan solo cinco segundos de la plusmarca nacional de Carla Gallardo. Un contratiempo gastrointestinal le impidió completar la concentración en altura prevista en el CAR de Granada, por lo que ha retomado la preparación desde su residencia actual en Castellón.

Noticias relacionadas

El Mitin de Madrid servirá a Marta García para retomar sensaciones en pista, probar su estado de forma y ajustar su calendario competitivo de cara a los próximos compromisos internacionales en 2026.