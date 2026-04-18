María Pérez, Quique Llopis, Sofía Santacreu y Ander Garaiar, entre los galardonados en los Premios RFEA 2025

La marchadora granadina María Pérez, doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros, y el valenciano Quique Llopis, cuarto del mundo en Tokio en los 110 vallas, fueron elegidos este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo los mejores atletas españoles de 2025.

María Pérez sobresalió en 2025 en una temporada histórica confirmando su dominio absoluto en la marcha mundial. La granadina consiguió un doblete en los Mundiales de Tokio en 20 y 35 km y entró en el selecto grupo de atetas que han logrado esta gesta junto a nombres como Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis, un hito que la constató como mejor atleta del mundo “fuera del estadio' por World Athletics.

María Perez tras recibir el premio a ´Mejor atleta femenina´ / Eloy Alonso / EFE

Además, María Pérez también fue primera en el Campeonato de Europa de marcha por equipos y subcampeona de Europa por equipos, consolidando una temporada de referencia internacional.

"Este premio no es solo por el trabajo que hago en la pista sino por el trabajo que hay detrás con mi equipo. Yo soy la que marcha pero gracias a mi entrenador, Jacinto Garzón, soy la atleta que soy", dijo al recoger el premio María Pérez, que se impuso en la votación de finalistas a la velocista Paula Sevilla y a la mediofondista Marta García.

Por otra parte, en la categoría sub-23 la galardonada fue María Forero, mientras que el premio a mejor sub-20 femenina recayó en la catalana Sofía Santacreu, que ha firmado una temporada 2025 extraordinaria, coronándose como una de las grandes referencias de la marcha en su categoría. Durante el pasado año se proclamó campeona de Europa sub20 de 10.000 m marcha, liderando además el ranking mundial del año sub-20.

Llopis, el mejor atleta masculino

El premio a mejor atleta fue para Quique Llopis, que consolidó en 2025 su crecimiento en la élite internacional de los 110 metros vallas. El valenciano fue cuarto del mundo en el Campeonato del Mundo de Tokio, confirmando su regularidad en las grandes finales globales.

En pista cubierta volvió a mostrar su mejor nivel, igualando su propio récord de España de 60 metros vallas con 7.48 y reafirmando su condición de referencia europea en la disciplina.

"Siempre intento hacer lo difícil fácil pero algún día fallaremos", comentó Llopis, que se impuso en la votación al marchador Paul McGrath y al mediofondista Mohamedd Attaoui.

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, destacó que la ciudad asturiana está "creciendo en todos los aspectos y va a luchar por tener una pista de atletismo como dijo la consejera antes de las elecciones".

"Espero que esa pista sirva para que Oviedo crezca en el atletismo e intentaremos tener los mejores entrenadores, con lo mejor que podamos dar. Queremos tener un buen pabellón, de los mejores de España, y que sea algo más que cemento, jardines y cosas bonitas", confesó.

En categoría sub-23, el galardón recayó en Abel Jordán, mientras que el mejor sub-20 fue Ander Garaiar.