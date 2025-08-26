María Pérez, Llopis y Attaoui, líderes en una lista... ¿con Jordan Díaz?

Punto y final a los rumores y al ruido mediático de las últimas semanas. El seleccionador español Pepe Peiró anunciará este miércoles a las 13.00 horas en una rueda de prensa telemática la composición del equipo que representará al atletismo español en los Mundiales de Tokio que se disputarán del 13 al 21 de septiembre en el Estadio Nacional, construido para los Juegos de 2021.

La gallega Ana Peleteiro será la gran ausencia después de un complicado verano en el que ha perdido el bebé que esperaba junto a su pareja y entrenador Benjamin Compaoré. Esta temporada ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas españolas con un título europeo bajo techo en Apeldoorn y un bronce universal en Nanking.

Los líderes

Retirado ya su compañero Álvaro Martín (ambos fueron oros en París en el relevo olímpico), la granadina María Pérez será la gran estrella de la lista de cara a una cita en la que defenderá en 20 km y en 35 km marcha las dos medallas de oro que conquistó hace dos años en la Plaza de los Héroes de París. Ojo también a Paul McGrath en los 20 km masculinos.

María Pérez, la gran estrella femenina del atletismo español / RFEA - SPORTMEDIA

También serán protagonistas los dos únicos españoles que participarán este jueves en la final de la Diamond League que comienza este miércoles en Zürich. El hispanomarroquí Mohamed Attaouies una de las grandes figuras del 800 masculino, mientras que el valenciano Quique Llopis aspira a todo en 110 metros vallas tras los 12.98 ventosos que logró en el Campeonato de España.

La gran incógnita es el hispanocubano Jordan Díaz, quien tuvo una reaparición efímera en el Campeonato de España con 17,16 metros después de más de un año sin saltar por los problemas físicos, desde que reinó en los Juegos de París. El discípulo de Iván Pedroso no a tope, pero con dos buenos intentos podría lograr su primera medalla universal.

María Vicente, al Mundial... a la espera de la actualización / RFEA - SPORTMEDIA

Sí se espera a María Vicente en heptatlón tras rozar dos veces su récord de España (6.305 puntos) después de su segunda lesión grave. La catalana pende de la última actualización del ranking de World Athletics que está anunciada para este miércoles. En una situación similar están Daniela Fra (400 vallas) y Diego Casas (disco).

La lista

En mujeres hay 20 más o menos fijas: Jaël Bestue (200), Paula Sevilla (400), Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal (800), Marta Pérez, Esther Guerrero y Águeda Marqués (1.500), Marta García e Idaira Prieto (5.000), Marta Serrano (3.000 obstáculos) Daniela Fra (400 vallas) Fátima Diame e Irati Mitxelena (longitud), María Vicente (heptatlón), María Pérez, Antía Chamosa y Paula Juárez (20 km marcha), María Pérez ('dobla'), Cristina Montesinos y Raquel González (35 km marcha).

Además, también están clasificados el 4x100 metros femenino (Maribel Pérez, Jaël Bestué, Paula Sevilla, Esperança Cladera, Lucía Carrillo y Aitana Rodrigo) y el 4x400 más el 4x400 mixto (Paula Sevilla, Blanca Hervás, Eva Santidrián, Daniela Fra, Ana Prieto, Carmen Avilés y una Rocío Arroyo que ya condujo al equipo femenino al oro en el Europeo sub'23).

Mohamed Attaoui y Quique Llopis estarán en la final de la Diamond / RFEA - SPORTMEDIA

No habrá representantes masculinos hasta el 800 con Mohamed Attaoui, Mariano García y David Barroso o Pablo Sánchez-Valladares; además, Adrián Ben, Carlos Sáez y Pol Oriach (1.500), Thierry Ndikumwenayo (5.000 y 10.000), Dani Arce y Alejandro Quijada (3.000 obstáculos), el citado Quique Llopis y Asier Martínez (110 vallas), Jesús David Delgado (400 vallas), Lester Lescay y Jaime Guerra (longitud), Jordan Díaz (triple), Diego Casas (disco), Paul McGrath, Álvaro López y Diego García Carrera (20 km marcha) y Miguel Ángel López, Daniel Chamosa y Manuel Bermúdez (35 km).

A ellos se unirán los relevistas del 4x400 mixto (el masculino lo logró la clasificación en los World Relays ni por ranking), pese a intentarlo varias veces. Tras su gran reaparición en las últimas semanas, el catalán Bernat Erta debería ser fijo, con Markel Fernández y David García peleando por la otra posta. Se echa mucho de menos a Iñaki Cañal y a Óscar Husillos.

La polémica

La Federación Española instauró desde 2023 una 'mínima de competitividad' que los atletas deben hacer como requisito inexcusable para ser seleccionados, pese a que estén dentro por el ranking de World Athletics, en un sistema que responde al sectarismo de su presidente Sebastian Coe. El atleta que tiene un buen mánager, puede participar en grandes citas y sus marcas puntúan más.

Hay varios atletas importantes que estarían dentro de los elegidos en el ranking y no han logrado la mínima de competitividad, con mención especial para una Daniela García que lo ha intentado en múltiples ocasiones en 800 metros y se ha quedado a cinco centésimas de los 2:00.00 requeridos. Otra la duda es si finalmente la catalana Marta Mitjans dirá 'sí' (cumple los dos requisitos).

La propia Daniela García afirmó que no irá al Mundial / INSTAGRAM

También cumplen los requisitos de World Athletics sin la mínima federativa Belén Toimil en peso (23ª y 36 billetes), la citada Daniela García (46ª y pasan 56), Una Stancev en altura (32ª y 36), Manu Quijera en jabalina (33º y 36), Esperança Cladera en 200 (45ª y 48), Guillem Crespí (48º y 48). Blanca Hervás en 400 lisos es 49ª y entran 48, mienytras que Artur Coll es 37º en pértiga y hay 36 plazas.