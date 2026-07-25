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ATLETISMO

María Pérez hace historia con un nuevo récord de España, ahora en 10.000 marcha

La granadina volvió a hacer historia este sábado en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga batiendo la marca de Raquel González en 2016

María Pérez bate el récord de España de los 10 kilómetros marcha en #Malaga2026

María Pérez bate el récord de España de los 10 kilómetros marcha en #Malaga2026

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EFE

Jaén

La granadina María Pérez volvió a hacer historia este sábado en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al batir el récord de España de los 10.000 metros marcha con un tiempo de 42:12.96, rebajando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional de 42:14.12, establecida por Raquel González hace una década.

La campeona olímpica y mundial firmó una exhibición en la pista malagueña para convertirse en la protagonista de la jornada.

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Con este registro, María Pérez logró el primer récord de España de la presente edición de los Campeonatos de España, confirmando el extraordinario momento de forma que atraviesa.

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