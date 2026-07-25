ATLETISMO
María Pérez hace historia con un nuevo récord de España, ahora en 10.000 marcha
La granadina volvió a hacer historia este sábado en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga batiendo la marca de Raquel González en 2016
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Jaén
La granadina María Pérez volvió a hacer historia este sábado en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al batir el récord de España de los 10.000 metros marcha con un tiempo de 42:12.96, rebajando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional de 42:14.12, establecida por Raquel González hace una década.
La campeona olímpica y mundial firmó una exhibición en la pista malagueña para convertirse en la protagonista de la jornada.
Con este registro, María Pérez logró el primer récord de España de la presente edición de los Campeonatos de España, confirmando el extraordinario momento de forma que atraviesa.
- Barcelona - Europa: resumen, goles y resultado del partido amistoso de pretemporada
- Primera oferta por Darwin Núñez
- El Barça ficha a Aziz Issah
- La dedicatoria del padre de Pau Cubarsí
- Salen a la luz nuevas pruebas del acercamiento entre Ferran Torres y Ana Mena: 'Hay imágenes
- Maresca se pronuncia sobre el futuro y la operación de Rodri: 'Necesita vacaciones y luego volverá aquí
- Pedro Porro se pronuncia sobre su futuro
- ¡El Manchester City se interesa por Marc Bernal!