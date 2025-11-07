Marbella abre sus puertas al Mundial IRONMAN 70.3 con más de 6.300 atletas

Todo a punto para que Marbella abra sus puertas al Campeonato del Mundo de IRONMAN 70.3. La ciudad andaluza será el epicentro de una de las pruebas más exigentes que puede afrontar cualquier deportista, con más de 6.300 triatletas procedentes de 114 países que pondrán a prueba su resistencia entre el 8 y 9 de noviembre.

La carrera más importante del triatlón IRONMAN 70.3 llega a Marbella con todo por decidir. El sábado 8 será el turno para las más de 2.600 mujeres inscritas en la prueba, mientras que el domingo 9 llegará el momento para los cerca de 3.600 hombres que buscarán salir de la ciudad andaluza como campeones del mundo. Es una cita histórica imperdible para cualquier amante del mundo del triatlón que es, además, una parada clave dentro de la IRONMAN Pro Series 2025.

¿Y qué esperar en Marbella? Para empezar, una enorme representación de atletas europeos, en concreto del 39% de los inscritos. Norteamérica seguirá de cerca, con un 29%; el 18% de los participantes representarán con orgullo a Latinoamérica, mientras que Asia y Oceanía estarán representadas por más del 5% cada una. África y Oriente Medio completan el 2% restante de los participantes en 2025.

Lizzie Rayner de Gran Bretaña compite durante la etapa pedestre del IRONMAN 70.3 Cascais Portugal el 18 de octubre de 2025 en Cascais, Portugal / Pablo Blazquez Dominguez

Otro dato: Estados Unidos (1.484) será el país más representado del Campeonato del Mundo de IRONMAN 70.3. También tendrán una buena representación Alemania (450), Francia (441), Reino Unido (414), Canadá (355), Brasil (331) y Australia (251), mientras que países como Armenia, Bolivia, Kenia, Islandia, Madagascar, Omán o Vietnam también tendrán atletas compitiendo en Marbella. Cada triatleta, con sus motivaciones, inspiraciones y aspiraciones, tiene una historia única que se podrá conocer a partir del 8 de noviembre en Marbella.

En clave nacional, Reyes Estévez López volverá a ser uno de los principales focos de atención de la prueba de IRONMAN. El corredor de 1.500 metros y tres veces olímpico busca un nuevo hito en su histórica carrera, que parece no terminar a los 48 años. Tampoco habrá que perder de vista a Javier Mérida, paratriatleta español, que se se inició en este deporte tras perder una pierna en un accidente de tráfico. Tras haber completado cinco triatlones IRONMAN y más de diez triatlones IRONMAN 70.3, Javier se embarca en un nuevo reto en Marbella. No podrá estar finalmente Marta Sánchez, quien no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión que sufrió durante el Mundial de Kona.

Recorrido y claves del Mundial IRONMAN 70.3 en Marbella

Y qué mejor escenario para celebrar una prueba tan especial que en Marbella, en España, que acogerá por primera vez en su historia una prueba del Campeonato Mundial de Triatlón IRONMAN 70.3. El Precision Fuel & Hydration Campeonato Mundial de Triatlón IRONMAN 70.3 comenzará con una prueba de natación de 1,9 km en el mar Mediterráneo, con salida y llegada en la impresionante playa de Levante, en Puerto Banús. A continuación, los atletas se embarcarán en un recorrido de 90 km en bicicleta en una sola vuelta a lo largo de la famosa avenida «Milla de Oro», bordeada de palmeras y paralela al mar. La ruta gira hacia el interior por la A-355, donde los atletas comenzarán una increíble subida a través del pueblo de Ojén, hasta llegar al punto más alto del recorrido.

La ruta desciende hacia el interior, pasando por la pintoresca geografía de las localidades de Monda y Coin, antes de volver a descender hacia la hermosa comunidad marina de Puerto Banús. El circuito de carrera, de dos vueltas, de 21,1 km, lleva a los atletas directamente al pintoresco paseo marítimo de Marbella, que discurre paralelo al mar Mediterráneo. A continuación, el recorrido gira y serpentea hacia el interior antes de descender hacia el puerto deportivo de Puerto Banús. Tras dos vueltas, los atletas se dirigirán a la línea de meta, situada a la orilla del mar, en la playa, para vivir una experiencia inolvidable en la línea de meta del Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3.

Dónde ver el Mundial IRONMAN 70.3 en Marbella