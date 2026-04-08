El maratón tendrá su propio Mundial desde 2030: cambio histórico en el atletismo

El maratón vivirá una transformación histórica a partir de 2030. World Athletics ha anunciado la creación de un Campeonato del Mundo exclusivo de maratón, separando esta disciplina de los tradicionales Mundiales al aire libre.

Esta decisión supone un giro estratégico en el atletismo internacional, donde el maratón pasará a tener entidad propia dentro del calendario global. Hasta ahora, la distancia reina formaba parte del programa habitual de los Campeonatos del Mundo, compartiendo protagonismo con el resto de pruebas de pista y ruta.

El nuevo formato permitirá dar mayor visibilidad a una de las disciplinas más seguidas y practicadas del mundo, en pleno auge del running popular y profesional. Además, abre la puerta a un evento centrado exclusivamente en el maratón, con mayor foco mediático y deportivo.

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Con este movimiento, World Athletics refuerza su apuesta por la especialización y la evolución del atletismo, adaptándose a las nuevas tendencias de un deporte que no deja de crecer a nivel global. El maratón, más que nunca, tendrá su propio escenario.