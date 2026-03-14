Marató de Barcelona 2026: horario, calles cortadas, afectaciones y recorrido de la carrera

La Zurich Marató de Barcelona 2026 abre el telón un año más. La ciudad condal se convierte en el epicentro del running mundial con una de las carreras más turísticas, modernas y atractivas del panorama mundial. En esta edición, 32.000 corredores han agotado todos los dorsales disponibles y la cita apunta a récords desde mucho antes de abrirse la línea de meta.

Te contamos todo lo que necesitas saber de la Zurich Marató de Barcelona 2026, el recorrido de la prueba, las calles cortadas, afectaciones de servicio y transporte público y dónde seguir la carrera por TV y en directo.

Así es el recorrido de la Marató de Barcelona 2026

La salida de la Marató de Barcelona 2026 se producirá en Passeig de Gràcia y recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad como la Sagrada Família, la Torre Glòries, el Port Olímpic o los múltiples monumentos y edificios diseñados por Antoni Gaudí. La carrera terminará en Arc de Triomf, donde los corredores cruzarán la meta. Sin grandes subidas ni bajadas, el terreno plano premia a la regularidad Además, la organización dispondrá de 35 liebres, repartidas en siete ritmos diferentes (2h45, 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h y 4h30) para ayudar a los corredores a gestionar sus objetivos.

Para la presente edición se ha preparado un nuevo circuito, más rápido y monumental que el de otras ediciones. El recorrido atravesará el corazón de la ciudad y los corredores pasarán por iconos arquitectónicos y barrios emblemáticos, en un trazado que busca mejorar las marcas personales y la experiencia de los acompañantes.

Así es el recorrido de la Marató de Barcelona 2026 / ZURICH

Horario y dónde ver la Marató de Barcelona 2026

La Marató de Barcelona 2026 empezará a las 8:30 horas (CET) y habrá salidas hasta las 9:45 horas (CET). Se espera que las primeras llegadas sean alrededor de las 10:30h. La prueba durará hasta las 16:00h.

Se podrá seguir en directo a través de TV3, Teledeporte, DAZN y Eurosport. Además, en SPORT te contaremos todas las novedades de la carrera.

Cortes de circulación y calles cortadas por la Marató de Barcelona 2026

La Marató de Barcelona 2026 afectará de manera notable a la circulación de vehículos. Las calles afectadas por el recorrido de la carrera quedarán afectadas de 7:30h a 15:30h, aunque se establecen otros cortes además de los principales.

Mallorca-Calàbria (chaflán mar–Besòs).

(chaflán mar–Besòs). València , entre av. Diagonal y Dos de Maig.

, entre av. Diagonal y Dos de Maig. Av. Roma , desde Casanova hasta Calàbria y desde Rocafort hasta Casanova.

, desde Casanova hasta Calàbria y desde Rocafort hasta Casanova. Aragó , lado mar, desde Nàpols hasta Casanova.

, lado mar, desde Nàpols hasta Casanova. Doctor Letamendi

Tramos de Sepúlveda , Diputació , Rocafort , Floridablanca , Comte d’Urgell , Casanova , Muntaner , Bailèn , Bruc , Pau Claris , p.º Gràcia , rbla. Catalunya , p.º Sant Joan , Consell de Cent, av. Paral·lel , Calàbria , y muchas otras calles de L’Eixample.

, , , , , , , , , , , , , , , y muchas otras calles de L’Eixample. Áreas de Sant Martí: Llull , Pallars , Pujades , Lope de Vega , Bac de Roda , rbla. Poblenou , Bilbao , Selva de Mar , Josep Pla , Marina , entre muchos otros.

, , , , , , , , , , entre muchos otros. Zonas del litoral: av. Litoral, p.º Marítim de la Nova Icària, p.º Marítim del Bogatell. También se mantiene la prohibición de circular en Bergara (ambos lados) desde las 6.00 h hasta las 15.30 h. *Los vehículos estacionados en calles en las cuales no hay prohibición explícita, pero que forman parte del circuito pueden quedar inmovilizados con cinta para evitar movimientos durante la carrera.

Además, a las 5:00 horas del domingo 15 de marzo, se cortará la circulación en Pl. Catalunya: calzadas montaña, Besòs y Llobregat; Rda. Universitat: entre rbla. Catalunya y Balmes; Pl. Urquinaona: calzadas central y montaña; y Rda. Sant Pere: entre Pau Claris y pl. Catalunya.

Calles cortadas por la Marató de Barcelona 2026 / Ajuntament BCN

Afectación del transporte público por la Marató de Barcelona 2026

La Marató de Barcelona 2026 afectará en gran medida al transporte público urbano en la ciudad, entre ellos los buses y el Tram. Se recomienda el uso de metro para desplazarse.