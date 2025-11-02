Los kenianos Obiri y Kipruto se coronan en Nueva York

La keniana Hellen Obiri se impuso este domingo en el Maratón de Nueva York y pulverizó el récord femenino del circuito al rebajarlo en más de dos minutos y medio. En la prueba masculina se impuso su compatriota, Benson Kipruto tras un increíble esprint final con su compatriota Alexander Mutiso, por apenas 16 centésimas de segundo.

Kipruto cruzó la meta con un tiempo de 2h08:09, el mismo que Mituso. En tercera posición quedó el también keniano Albert Korir.

También vencedora en 2023, Obiri se coronó este domingo con un tiempo de 2h19:51, superando el récord que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31).

Obiri cruzó la meta por delante de sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (campeonas en 2022 y 2024, respectivamente), que completaron el pleno keniano en el podio.