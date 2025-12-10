Juan Roig: "El Maratón tiene demanda para 60.000 corredores, pero no puede ser"

Juan Roig no faltó a su habitual comparecencia de prensa junto a Paco Borao al final del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, y en primer lugar quiso destacar el éxito de participación y el haber logrado la sostenibilidad del evento. "El objetivo era que fuera sostenible en todos los aspectos, económico sobre todo, por si solo se mantiene ya y es un objetivo cumplido, igual que los 36.000 corredores. Hemos llegado la ciudad y pedimos disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortillas sin romper huevos, hay tráfico pero es bonito para toda la ciudad".

A ello añadió que "la organización genera el dinero suficiente para llegar a que sea sostenible, que es lo que hay que hacer con todo lo que se haga en España, las cosas tienen que ser sostenibles, no subvencionadas, aunque la ciudad ya nos deja de forma gratuita toda la ciudad".

El propio Juan es realista y pide mantener al menos la participación, aunque sabe que no pueden crecer de forma desmedida. "El año que viene, a seguir con una gran organización, que tengamos al menos 36.000 corredores, que salga muy bien y que algún día logremos el récord. Lo difícil es para Paco Borao organizarlo, hay demanda para 60.000 corredores, pero no puede ser, la ciudad y la organización dan lo que dan".

Premio a un récord del mundo

Una 'broma' con "500 japoneses"

Ya en el turno de palabra de Paco Borao, el propio Juan Roig interrumpió entre bromas para destacar que "Paco se ha comprometido a que el año que vienen vendrán 500 japoneses". Y es que están convencidos de que después de que Suguru Osako lograra el récord del país asiático en la distancia, puede haber un efecto llamada que va a potenciar la propia organización promocionando el Maratón en Japón. Nada imposible teniendo en cuenta el incremento constante de participación extranjera en la prueba, con corredores y corredoras de 150 países.