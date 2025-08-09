Jornada triunfal para España con 5 medallas: un oro, una plata y tres bronces

La penúltima jornada del Campeonato de Europa sub 20 de atletismo que se disputa en Tempere (Finlandia) fue triunfal para la delegación española que logró cinco medallas, con un oro, una plata y tres bronces en una demostración de fortaleza, calidad y perseverancia de los representantes hispanos.

Sofía Santacreu fue oro en los 10.000 metros marcha con marca personal de 43:47.89, lo que le permitió revalidar el título conseguido en Jerusalén (Israel), la misma ciudad en la que se proclamó campeona de Europa sub 18 en 2022. Es una marchadora que no tiene techo y que en 2026 aún será sub 20.

En los 10.000 metros marcha hubo otra especialista española que subió al podio y fue Aldara Meilán con una medalla de bronce que vino adornada con una plusmarca personal de 45:06.75, dos minutos y tres segundos menos que su anterior registro de 47:09.16, en una jornada en la que italiana Serena di Fabio fue plata .

La fiesta española siguió en la sesión vespertina con Iker Moreno, que fue plata en 400 vallas, con 49.66, su nueva mejor marca personal y récord de España sub-20. El castellonense cruzó la meta tan solo por detrás del checo Michal Rada (48.78), nuevo campeón de Europa de la categoría y completó el podio el también checo Marek Vána, en 50.46.

En la meta, expresó a los medios de la RFEA su alegría por el triunfo logrado. “Fue la carrera de mi vida, me vi visto realmente cerca del checo. Además, preparando esta prueba tan solo dos meses y medio. Está siendo el mejor día de mi vida, celebrando así mi cumpleaños con mis mejores amigos y familia”, declaró.

El velocista español Oriol Sánchez logró la medalla de bronce en los 200 metros con una marca de 21.03 en la final, que fue ganada por el italiano Diego Nappi, oro con 20.77 y el portugués Pedro Afonso, plata en la meta con 20.85, 18 centésimas que el atleta catalán.

España contó con otro integrante en la final y fue Rodrigo Fito, que terminó octavo con 22.19, muy alejado en la lucha por las medallas.

Bronce con suspense

El atleta español Aarón Ceballos logró la séptima medalla de la delegación española, quinta de la jornada, en el Campeonato de Europa al quedar finalmente tercero en la final de 800 metros y lograr la medalla de bronce.

Los jueces, según anunció la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, decidieron excluir al británico William Sean Rabjohns por pisar por fuera cuando había llegado primero a la meta e iba a subir a lo más alto del podio en la ciudad finlandesa.

Aarón Ceballos, que en la meta fue cuarto, ascendió un puesto en la clasificación y fue bronce con una marca de 1:48.74 y le dio un metal a España 30 años después en esta distancia después del oro de 1995 de Roberto Parra, que tomó el relevo del primer periodo de Tomás de Teresa en 1987.

El también español Ryan Barcala fue séptimo en la final con 1:56.65, aunque una caída le impidió luchar por subir al podio y colgarse una presea.

Con estos resultados España suma en el medallero siete metales, con tres oros, una plata y tres bronces a falta de un día para acudir el Europeo.

Ander Gariar, en 100 metros, Andrea Tankeu en disco y Sofía Santacreu, en 10.000 metros marcha, lograron el oro, después llegó una plata de Iker Moreno en 400 vallas y los bronces de Oriol Sánchez en los 200 metros, de Aldara Meilán en 10.000 marcha y Aarón Ceballos en 800.

El relevo, con opciones

La jornada para la selección española acabó con la clasificación de los relevos 4 por 100 masculino y femenino para las finales de este domingo.

Ignacio Hernández, Ander Garaia, Oriol Sánchez y Jorge Hernández dominaron su serie con 39.93 y en el cómputo global sólo quedaron por detrás de Gran Bretaña, líderes con 39.86.

El cuarteto femenino fue segundo en su serie y cuarto en la general con 44.74 y estuvo formado por Carla Arwen Martínez, Estrella Santoyo, Marina Delgado y Laura Martínez.