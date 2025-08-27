Jordan Díaz y María Pérez lideran el equipo español para los Mundiales de Tokio 2025

El equipo nacional de España regresará entre el 13 y el 21 de septiembre al estadio olímpico de Tokio después de cuatro años para participar en el Campeonato del Mundo. El equipo español incluye campeones y finalistas olímpicos, medallistas mundiales y continentales y los mejores atletas del país.

José Peiró, seleccionador nacional, ha compartido en la rueda de prensa la lista de preseleccionados para viajar hasta Tokio. Algunos atletas todavía siguen pendientes de la confirmación del World Ranking de World Athletics. La lista se forma por un total de 56 atletas: 26 hombres y 30 mujeres, tal y como lo ha compartido la Dirección Deportiva de la RFEA.

Los atletas más destacados

Entre los preseleccionados destacan los nombres de los campeones olímpicos de María Pérez y Jordan Díaz. María Pérez buscará defender las coronas mundiales que consiguió en Budapest 2023 en marcha. La atleta ya consiguió una gran actuación en el Campeonato Europeo de Marcha por Naciones.

Por otro lado, Jordan Díaz afrontará su primera competición a nivel internacional de 2025, tras superar su lesión. La única participación de la temporada por ahora ha sido en el Campeonato de España. Jordan buscará el único oro que le falta al aire libre para lograr la triple corona.

Peiró aprovechó la rueda de prensa para comentar el estado físico de Jordan Díaz: "Está totalmente recuperado, por supuesto que tiene opciones a la medalla. Es un atleta de una calidad increíble, si no estuviera dispuesto a pelear él no iría". También estará en el Mundial la actual campeona de Europa de maratón 2025, Fatima Azzahraa Ouhaddou (2h27:14), que en Budapest 2023 no logró finalizar y buscará el podio en Tokio.

Peiró confía en el equipo

"Creo que llevamos un equipo potente. Tenemos opciones de medallas y varios puestos de finalistas. El nivel de competitividad es muy alto, que es lo que pedimos, y evidentemente sabemos que la competición, pero vamos con muchas ganas", dijo Pepe Peiró, seleccionador español, en conferencia de prensa.

Aunque a Peiró no le guste hablar de resultados, el seleccionador comentó una aproximación de las medallas que se podrían conseguir en el Mundial: "Tengo esperanzas en el equipo, tenemos opciones para siete u ocho medallas, y aunque no van a salir todas podemos alcanzar un número igual o cercano al de los últimos campeonatos" aseguró.

Los 56 atletas de Tokio

Preselección femenina 200 m: Jaël-Sakura Bestué

400 m: Paula Sevilla

800 m: Rocío Arroyo*, Lorea Ibarzabal*, Marta Mitjans*

1.500 m: Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta Pérez

5.000 m: Marta García, Idaira Prieto*

3.000 m obstáculos: Marta Serrano*

400 m vallas: Daniela Fra*

Longitud: Fátima Diame*, Irati Mitxelena*

Heptatlón: María Vicente*

4 x 100 m: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo, Paula Sevilla

4 x 400 m femenino y mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla

20 km marcha: Antía Chamosa, Paula Juárez*, Cristina Montesinos, María Pérez

35 km marcha: Raquel González, Cristina Montesinos, María Pérez

Maratón: Laura Luengo, Fatima Azahaara Ouhaddou*

Preselección mascullina 800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso, Mariano García

1.500 m: Adrián Ben, Pol Oriach, Carlos Sáez

5.000 m: Thierry Ndikumwenayo

10.000 m: Thierry Ndikumwenayo

3.000 m obstáculos: Daniel Arce, Alejandro Quijada

110 m vallas: Enrique Llopis, Asier Martínez

400m vallas: Jesús David Delgado

Longitud: Jaime Guerra*, Lester Alcides Lescay*

Triple: Jordan Alejandro Díaz

Pértiga: Artur Coll*

Disco: Diego Casas*

4 x 400 m mixto: Julio Arenas, Bernat Erta y Markel Fernández

20 km marcha: Diego García, Álvaro López*, Paul McGrath

35 km marcha: Manuel Bermúdez*, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López

Algunos atletas todavía siguen pendiente de la actualización del World Ranking por World Athletic, pero las inscripciones se cerrarán el próximo viernes.