Atletismo
Iker Moreno, subcampeón de Europa sub-20 en 400 metros vallas
El atleta español finalizó la prueba en 49.66 segundos, su nueva mejor marca personal
EFE
El español Iker Moreno se hizo este sábado con la medalla de plata en 400 metros vallas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20, que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere, tras finalizar el recorrido en 49.66 segundos, su nueva mejor marca personal.
El castellonense cruzó la meta tan solo por detrás del checo Michal Rada (48.78), nuevo campeón de Europa de la categoría. Completó el podio el también checo Marek Vána, en 50.46.
Moreno firmó la mejor marca de un español en la historia de la competición, récord de España Sub-20, séptima Sub-23 de todos los tiempos y la decimoctava mejor marca absoluta de todos los tiempos.
Dicho triunfo le asegura a España el liderato en el medallero general de estos campeonatos sub-20, con cinco preseas, tras los tres oros y el bronce logrados por Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, y Sofía Santacreu y Aldara Meilán, en 10 kilómetros marcha, respectivamente.
