DEPORTE SOLIDARIO
La II Cursa Fem Salut Sant Joan de Reus abre inscripciones con el reto de alcanzar los 3.000 participantes
La segunda edición de la Cursa Fem Salut Sant Joan arranca con la apertura de inscripciones, fijando como objetivo reunir a 3.000 participantes en Reus el próximo 12 de abril
La II Cursa Fem Salut Sant Joan ha abierto sus inscripciones este martes 3 de febrero con el ambicioso objetivo de alcanzar los 3.000 participantes en su próxima edición, prevista para el domingo 12 de abril.
La iniciativa se presenta como una prueba solidaria y participativa destinada a promover hábitos saludables y la práctica de ejercicio físico entre la población de Reus y su entorno, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física.
Las inscripciones ya están disponibles en la web oficial del evento y contemplan distintos formatos para adaptarse a todos los públicos, desde corredores habituales hasta caminantes y personas que se acerquen por primera vez a este tipo de actividades.
El recorrido principal mantendrá la salida y la llegada en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, con un circuito urbano de 5 kilómetros por las calles de la ciudad que podrá completarse tanto corriendo como caminando.
Además, como en la edición anterior, se incluirá un circuito adaptado de 1 kilómetro diseñado especialmente para pacientes y personas con movilidad reducida, fomentando la inclusión y la participación de todos los grupos.
Una de las novedades de este año es la introducción del dorsal cero, una modalidad de inscripción que permite a quienes no puedan acudir físicamente apoyar la causa con una contribución simbólica.
La primera edición de la Cursa Fem Salut Sant Joan, celebrada el 30 de marzo de 2025, congregó a más de 2.000 participantes y demostró el interés ciudadano por este tipo de propuestas que combinan deporte, salud y solidaridad.
El objetivo de los organizadores es no solo superar esa cifra histórica, sino también fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la actividad física como herramienta preventiva y promotora de la salud pública, contando con el apoyo de entidades locales y voluntarios implicados en la organización.
