La II Cursa Fem Salut Sant Joan de Reus abre inscripciones con el reto de alcanzar los 3.000 participantes

La II Cursa Fem Salut Sant Joan ha abierto sus inscripciones este martes 3 de febrero con el ambicioso objetivo de alcanzar los 3.000 participantes en su próxima edición, prevista para el domingo 12 de abril.

La iniciativa se presenta como una prueba solidaria y participativa destinada a promover hábitos saludables y la práctica de ejercicio físico entre la población de Reus y su entorno, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física.

Las inscripciones ya están disponibles en la web oficial del evento y contemplan distintos formatos para adaptarse a todos los públicos, desde corredores habituales hasta caminantes y personas que se acerquen por primera vez a este tipo de actividades.

El recorrido principal mantendrá la salida y la llegada en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus, con un circuito urbano de 5 kilómetros por las calles de la ciudad que podrá completarse tanto corriendo como caminando.

Además, como en la edición anterior, se incluirá un circuito adaptado de 1 kilómetro diseñado especialmente para pacientes y personas con movilidad reducida, fomentando la inclusión y la participación de todos los grupos.

Una de las novedades de este año es la introducción del dorsal cero, una modalidad de inscripción que permite a quienes no puedan acudir físicamente apoyar la causa con una contribución simbólica.

La primera edición de la Cursa Fem Salut Sant Joan, celebrada el 30 de marzo de 2025, congregó a más de 2.000 participantes y demostró el interés ciudadano por este tipo de propuestas que combinan deporte, salud y solidaridad.

Noticias relacionadas

El objetivo de los organizadores es no solo superar esa cifra histórica, sino también fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la actividad física como herramienta preventiva y promotora de la salud pública, contando con el apoyo de entidades locales y voluntarios implicados en la organización.