Horario y dónde ver por TV el Mundial de Cross 2026 de Tallahassee desde España

El Campeonato del Mundo de Cross 2026 abre el calendario internacional con una cita tan exigente como madrugadora. El sábado 10 de enero, Tallahassee (Estados Unidos) acoge la 46ª edición del Mundial de cross, que se disputará en el Apalachee Regional Park, un escenario diseñado específicamente para esta disciplina y que promete espectáculo, dureza y televisión.

España estará representada por 20 atletas, con un equipo que combina experiencia y juventud y que llega impulsado por el gran Europeo de Lagoa. Thierry Ndikumwenayo y María Forero, recientes campeones continentales, encabezan una selección que buscará dejar su sello en un Mundial que vuelve a suelo estadounidense más de tres décadas después.

El equipo masculino absoluto para el Mundial / RFEA

La diferencia horaria es clave para el aficionado español. Tallahassee se encuentra seis horas por detrás de la España peninsular, lo que convierte el Mundial en una cita ideal para la tarde del sábado.

Horarios de las carreras del Mundial de Cross 2026

El sábado 10 de enero arrancará el programa a las 15:45 horas con el relevo mixto, prueba en la que España no participará. A continuación se disputarán las carreras sub20: la femenina a las 16:20 (6 km) y la masculina a las 16:55 (8 km).

Las pruebas absolutas concentrarán la máxima atención. La carrera femenina sénior, sobre 10 km, comenzará a las 17:35, mientras que la masculina cerrará el campeonato a las 18:20, también sobre 10 km. En total, poco más de dos horas y media de cross al más alto nivel.

Dónde ver el Mundial de Cross por TV y en directo

En España, el Mundial podrá seguirse íntegramente en directo por Teledeporte, así como en RTVE Play, tanto en emisión televisiva como en streaming. Además, la competición contará con señal internacional a través de plataformas digitales, lo que permitirá seguir las pruebas desde cualquier dispositivo.

El recorrido de Tallahassee, con amplias rectas de hierba, zonas de arena, barro y agua, y varios puntos técnicos, añadirá un componente visual y estratégico clave. Todo está listo para que el cross vuelva a ser protagonista y para que #EspañaAtletismo abra 2026 compitiendo contra los mejores del mundo.