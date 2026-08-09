Histórico bronce de Alejandro Ríos en Eugene

El español Alejandro Ríos ha conseguido una histórica medalla de bronce en los 800 metros de los Mundiales sub-20 de atletismo que se están disputando en Eugene (Estados Unidos).

El puertollanense emuló el éxito del tercer puesto en la distancia que ningún atleta español había logrado desde que lo consiguió hace 26 años el sevillano Antonio Manuel Reina, en Santiago de Chile 2000.

Con 1:46.25, Ríos, tercera mejor marca española de todos los tiempos de la categoría, tan solo fue superado por el incontestable marroquí Imad Bouchajda (1:44.64) y el australiano Daniel Williams (1:45.36), mientras que el otro atleta de la selección presente en la final, Alejandro Muñoz, fue séptimo con 1:50.20

Un sueño cumplido

"No me esperaba para nada quedar tercero. Es verdad que en uno de mis mejores sueños lo había soñado, pero la verdad es que no me lo imaginaba. Ahora mismo me siento en una nube", dijo Ríos a los medios de la Federación tras la prueba, que calificó de "frenética, a un ritmo prácticamente de récord del mundo absoluto" en los primeros 400 por obra y gracia del ugandés Shafeck Murungi, que a la postre se hundió.

"Hemos sabido contemporizar bien y guardar fuerzas para el último 200, donde la gente ya iba pinchando", afirmó el atleta de Puertollano, quien aseguró que sus sensaciones en estos Mundiales habían sido "brutales" y que cuando superó al esloveno Benjamin Lakoseljac (cuarto) ya se vio tercero y le vino a la mente todo el trabajo realizado este año. Tras cruzar la meta miró a sus padres y les dedicó el éxito, porque siempre le han apoyado, "tanto en las buenas como en las malas".

Valoró, asimismo, la presencia de dos españoles en la final, algo "brutal", aunque lamentó que Muñoz no pudiera también subir al podio.

La penúltima jornada de estos Mundiales deparó así mismo la gran marca del estadounidense Le'Ezra Brown para ganar los 110 vallas con 12.72, con lo que igualaba el récord mundial, mientras que Italia, con Edwin Fermín Galván, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini y Kelly Doualla, mejoró la plusmarca universal del relevo 4x100 mixto.