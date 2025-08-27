Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Finales de la Liga Diamante 2025: Horario y dónde ver en TV

Conoce a qué hora y por dónde ver en televisión las finales de la Liga Diamante 2025

Las finales de la Liga Diamante 2025 tendrán lugar entre el 27 y el 28 de agosto

Las finales de la Liga Diamante 2025 tendrán lugar entre el 27 y el 28 de agosto / Unión Radio

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Entre este miércoles 27 de agosto y jueves 28 de agosto, se llevarán a cabo las finales de la Liga Diamante 2025, el circuito de atletismo más importante a nivel mundial, contando en consecuencia con participantes de todo el globo.

Moha Attaoui (800m), Quique Llopis (110 vallas), Marta García (3.000m) y Dani Arce (3.000m obstáculos) son los encargados de representar a España durante la realización de la competencia, la cual tiene lugar justo antes de la realización de los Mundiales de Tokio, pautado para desarrollarse entre el 13 y el 21 de septiembre.

Liga Diamante 2025: Horario y por dónde ver en TV las finales de atletismo

Las finales de la Liga Diamante 2025 tendrán lugar entre el miércoles 27 de agosto y jueves 28 de agosto, y podrán ser disfrutadas en España gracias a la cobertura de Movistar. A continuación, podrán detallar los horarios específicos de cada competencia:

Miércoles 27 de agosto

-Peso (M) 17:05 (CET).

-Peso (F) 17:05 (CET).

-Altura (F) 17:15 (CET).

-Pértiga (M) 17:43 (CET).

-Longitud (M) 18:35 (CET).

Jueves 28 de agosto

-Disco (M) 17:30 (CET).

-Disco (F) 17:30 (CET).

-Altura (M) 17:53 (CET).

-Triple (M) 18:19 (CET).

-Triple (F) 18:19 (CET).

-400 (F) 18:34 (CET).

-400 (M) 18:42 (CET).

-3.000 (F) 18:49

-100 vallas (F) 19:08 (CET).

-3.000 obstáculos (M) 19:17 (CET).

-110 vallas (M) 19:34 (CET).

-1.500 (F) 19:40 (CET).

-Jabalina (M) 19:45 (CET).

-Jabalina (F) 19:45 (CET).

-1.500 (M) 19:50 (CET).

-Pértiga (F) 19:50 (CET).

-100 (F) 20:02 (CET).

-3.000 obstáculos (F) 20:09 (CET).

-100 (M) 20:27 (CET).

-400 vallas (F) 20:35 (CET).

-Longitud (F) 20:40 (CET).

-400 vallas 20:44 (CET).

-3.000 (M) 20:52 (CET).

-3.000 (F) 21:09 (CET).

-800 (M) 21:20 (CET).

-200 (F) 21:30 (CET).

-200 (M) 21:39 (CET).

