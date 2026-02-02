La Federación de Kenia destapa un fraude de edad que afecta a 20 atletas

La Federación de Atletismo de Kenia ha destapado un grave escándalo de fraude de edad tras una investigación conjunta con World Athletics que pone en cuestión parte del éxito reciente del atletismo juvenil del país. El análisis, que se remonta a 2016, revisó un total de 60 casos, de los cuales 20 atletas han sido declarados culpables de manipular su edad, mientras que otros 15 siguen bajo escrutinio. El resto fueron finalmente absueltos, pese a las sospechas iniciales.

Por el momento, no se han hecho públicos los nombres de los atletas implicados. Según explicó Joseph Ilovi, secretario del Comité de Juventud y Desarrollo de la federación keniana, los deportistas declarados culpables ya han sido suspendidos de la competición nacional, a la espera de que World Athletics determine las sanciones definitivas. “Estamos esperando que World Athletics nos asesore sobre los próximos pasos a seguir”, señaló Ilovi a medios locales.

El escándalo supone un duro golpe para el atletismo keniano, especialmente en categorías de formación. Cuatro de los atletas implicados lograron medallas en el Campeonato del Mundo sub-20 de 2021, y también se han detectado casos en los Campeonatos Africanos sub-20 y sub-18 de 2025 disputados en Nigeria, lo que sugiere que el problema sigue activo y profundamente arraigado.

La preocupación va más allá del ámbito deportivo. “Lo más alarmante es que muchos de los atletas que falsificaron su edad ahora compiten a nivel superior y algunos han obtenido becas universitarias en Estados Unidos”, advirtió Ilovi, subrayando el impacto a largo plazo de este tipo de prácticas.

El caso vuelve a situar a Kenia bajo el foco internacional. El año pasado, durante una visita al país, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, ya advirtió de que los atletas culpables de fraude de edad podrían ser despojados de títulos y medallas y enfrentarse a sanciones equiparables a las del dopaje. Un mensaje especialmente sensible para una federación que sigue encabezando la lista mundial de atletas suspendidos por dopaje, con 140 casos activos, pese a los esfuerzos anunciados para combatir esta lacra.