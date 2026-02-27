Fátima Diame y Andrea Medina, primeras campeonas en Valencia

La atleta valenciana Fátima Diame conquistó su octavo título de campeona de España de salto de longitud en pista cubierta, tras imponerse este viernes en los Nacionales que se disputan en Valencia a la donostiarra Irati Mitxelena con un último intento de 6,62 metros. En las otra final del día en la pista valenciana, la madrileña Andrea Medina conquistó su cuarto título de campeona de España de pentatlón, con un total de 4.161 puntos.

Diame, bronce en los dos últimos Mundiales bajo techo, tuvo que sacar a relucir toda su capacidad competitiva para superar a una Mitxelena que demostró en el Velódromo Luis Puig el porqué de su condición de líder nacional del año.

Y eso que la guipuzcoana, de 27 años, no pudo acercarse a los 6,76 metros que firmó el pasado 17 de enero en San Sebastián, que permiten a la saltadora del Atlético San Sebastián liderar con claridad la clasificación española en la presente temporada.

Pero la regularidad de Irati Mitxelena, que tan sólo firmó un nulo, y sobre todo la continua progresión de la donostiarra, que hizo un concurso de menos a más, pusieron contra las cuerdas a Fátima Diame.

Si la donostiarra se situó a tan sólo tres centímetros de la valenciana tras alcanzar los 6,50 metros en su penúltimo salto, una ronda más tarde Mitxelena arrebató la primera plaza a Diame por un centímetro, tras llegar a los 6,54 con su última tentativa. Pero Fátima Diame no estaba dispuesta a fallar en su casa y con un espectacular último salto de 6,62 metros logró recuperar el liderato y sumar su octavo título de campeona de España, una marca sólo superada por la legendaria Concha Montaner, ganadora en once ocasiones.

Un sensacional salto final que significó el mejor salto del año para una Fátima Diamé, que deberá esperar para saber si competirá o no en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de marzo en Torun, tras quedarse a 3 centímetros de los 6,65 que pide la Federación Española para competir en la ciudad polaca. Mínima que ya tenía en su poder Irati Mitxelena que saltó 6,70 metros el pasado 6 de febrero en Madrid, ya que los 6,76 que firmó en enero en San Sebastián pese a servirle para encabezar el 'ranking' nacional, no tienen validez para la World Athletics al no figurar los Campeonatos de Guipúzcoa en el calendario oficial de la Federación Internacional.

Cuarta corona nacional

Por su parte, Medina, que llegaba a la cita como la líder española del año tras las 3.950 unidades que logró el pasado mes de enero en los Campeonatos de Madrid, cumplió con los pronósticos y sumó un nuevo título a los logrados en 2017, 2023 y 2024.

Para ello, la atleta de Tres Cantos tuvo que ser primera en salto de altura con una marca de 1,74 metros y en lanzamiento de peso con un intento de 13,05 metros, tras arrancar la jornada con una segunda plaza con una marca de 8.56 segundos en los 60 metros vallas.

Más 'discreta' fue la actuación de Andrea Medina, de 29 años, en el salto de longitud en donde fue quinta con una marca de 5,52 metros, para cerrar su actuación con una segunda plaza en los 800 metros gracias a un tiempo de 2:20.49 minutos.

Resultados que permitieron a Medina alzarse con la victoria por delante de Paula Pérez, segunda con un total de 3.976 puntos, y de Ivet Rovira, que con su sobresaliente actuación en los 800 se aupó a tercer escalón del podio con 3.935 unidades.