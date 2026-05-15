Chema Martínez, el atleta incansable: "Quiero correr hasta llegar a la Luna"

No hay cura para Chema Martínez (Madrid, 1971) y el atleta lo asume con ilusión. Si alguien quiere buscar un remedio para que deje de correr, puede abandonar el intento. En noviembre de 2013 entendió que el primer nivel le había retirado, pero su vida ha seguido transcurriendo por las pistas y los caminos que le han llevado a pasar de los 200.000 kilómetros recorridos.

Pero él quiere seguir hasta alcanzar la luna. Otros 100.000. O los que quepan en sus piernas, que no paran de sumar experiencias como la de Wings for Life World Run, carrera solidaria que tuvo lugar este pasado fin de semana en 170 países a la vez. Valencia fue la sede española. Una prueba donde la meta la marca el atleta. Es un vehículo el que sigue a los participantes y marca su final cuando les alcanza: “Como la vida misma, que te atrapa cuando no te das cuenta”.

P. ¿Cuándo va a haber cura para ese veneno que se te metió en el cuerpo con once años? Esa competitividad brutal que todavía tiene Chema Martínez tantas décadas después.

R.Pues fíjate, yo creo que para eso no hay cura. Han pasado ya unos cuantos años y sigo teniendo ese veneno dentro. Y, afortunadamente, perdura. Estoy encantado de convivir con ese veneno, porque es maravilloso sentir pasión por correr. Es lo que me ha hecho vivir, lo que me ha convertido en la persona que soy. Creo que es un veneno maravilloso.

P. ¿Las marcas le siguen importando?

R.Me gustaría decir que no, pero sí. Trato de conseguir la mejor marca que puedo hacer en el momento de mi vida en el que estoy, aunque lógicamente sigo pensando en las marcas que hacía antes. No puedes compararte con el deportista que eras, pero sí que es cierto que la marca me importa. Intento ser cada día la mejor persona que puedo ser y tener un referente, una marca, algo que te motive, todavía me sigue importando. Entiendo que ahora estoy en un contexto diferente, en otra etapa y sin renunciar a las marcas que tuve en el pasado. Pero claro, cuando escucho eso de que el deporte te ayuda a mejorar, en mi caso tengo claro que mejorar es imposible. Lo que intento es perder lo menos posible y conseguir la mejor marca que pueda hacer en cada momento de mi vida.

El deportista tiene una carrera cuya duración no conoce, pero sí que es verdad que al final la meta la tienes detrás. Poco a poco te va cazando y, en un momento determinado, te ha atrapado casi sin darte cuenta. Un día te paras y dices: “Ostras, se ha terminado mi vida deportiva” Chema Martínez — Fondista y campeón de Europa

P. ¿Siente que la carrera de un atleta de élite se parece un poco a la meta de Wings for Life, que viene por detrás intentando atraparle?

R.Es una buena metáfora. El deportista tiene una carrera cuya duración no conoce, pero sí que es verdad que al final la meta la tienes detrás. Poco a poco te va cazando y, en un momento determinado, te ha atrapado casi sin darte cuenta. Un día te paras y dices: “Ostras, se ha terminado mi vida deportiva”. Yo no pensaba que iba a llegar tan pronto, pero la realidad es que ese final viene agazapado, persiguiéndote. Y de repente un día te levantas y te ha dado la meta. Es una pena porque nos llega a todos los deportistas. Muchas veces no quieres ser consciente de que va a llegar o de que te va a atrapar, pero termina atrapándonos a todos. Tienes que asumirlo. Bueno, sí puede ser una victoria, porque has vivido una época maravillosa, pero también es el final de una trayectoria deportiva.

P. Le hemos escuchado muchas veces reflexionar sobre el fracaso, algo con lo que convive cualquier deportista y casi cualquier ser humano. ¿Cuál ha sido el mejor de sus fracasos?

R.Pues fíjate, no me suelo quedar con ninguno. He tenido muchísimos momentos malos y muchísimos fracasos. No he conseguido lo que esperaba en muchas ocasiones. Pero al final esos fracasos han sido aprendizajes y los he utilizado para el futuro. La gente me pregunta mucho por momentos malos. Y claro, si he estado 18 años en la élite, imagínate si habré tenido fracasos. Muchísimos. Pero realmente no me queda ninguno en la memoria. Me quedo con las cosas buenas que he conseguido y, sobre todo, con los aprendizajes maravillosos que me dejaron esos momentos.

El excampeón del mundo de carrera de obstáculos y director internacional de 'Wings for Life World Run', Colin Jackson (i), el tenista en silla de ruedas Cisco García (2i); Alejandro Arriero-Cabañero (2d), Investigador becado por Wings for Life para la investigación en lesión de médula espinal en el Hospital Nacional de Parapléjicos, y el fondista Chema Martínez (d), posan durante la presentación de 'Wings for Life World Run', la mayor carrera solidaria del mundo. / Marcos Villaoslada / EFE

P. Más allá de los titulares, que ya sabemos el valor que tiene una medalla, ¿qué supuso para usted el oro en los 10.000 metros en los Europeos de Múnich 2002? ¿Sintió que había alcanzado la meta?

R.Fue uno de los momentos más especiales no solo de mi carrera deportiva, sino de mi vida. Tú dedicas tu vida entera a entrenar, a prepararte 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año, porque quieres ser el mejor del mundo, de Europa… y de repente lo consigues. Recuerdo aquella última vuelta en Múnich. Después de 24 vueltas terminé la última en 56 segundos y acabé ganando. Y recuerdo también el día siguiente, en el podio. Era incapaz de articular palabra. No tenía saliva de los nervios y de la emoción. No podía ni salivar. Fue una sensación increíble. Aquello me confirmó que estaba entrenando para eso y que había tenido la enorme suerte de obtener una recompensa que muchos deportistas buscan toda su vida y nunca consiguen. Desde entonces, se convirtió en mi fuente de inspiración. Yo quería volver a sentir algo así. Luego llegaron más momentos importantes: otra medalla cuatro años después y, más tarde, Barcelona y la medalla de maratón. Pero Múnich me marcó para siempre. Un 7 de agosto, a las siete de la tarde, dando 25 vueltas al estadio olímpico de Múnich, con lluvia, con el rival en casa… Todo fue muy poético. Es uno de los grandes momentos de mi vida.

Recuerdo aquella última vuelta en Múnich. Después de 24 vueltas terminé la última en 56 segundos y acabé ganando. Y recuerdo también el día siguiente, en el podio. Era incapaz de articular palabra. No tenía saliva de los nervios y de la emoción. No podía ni salivar. Fue una sensación increíble Chema Martínez — Fondista y campeón de Europa

P. ¿Cree que se utiliza bien el adjetivo “maratoniano”?

R. Buena pregunta. “Maratoniano” puede referirse a alguien que corre maratones, pero también a todo lo que representa esa distancia: la épica, la leyenda, el esfuerzo que hay detrás de esos 42 kilómetros y 195 metros. Depende mucho del contexto. Si te llaman maratoniano simplemente porque has corrido una maratón o porque entiendes realmente lo que significa esa palabra. Yo creo que soy maratoniano por las dos cosas. Es una prueba muy especial.

P. ¿Qué es para usted el ‘muro’ de la maratón? Cada atleta lo cuenta de un modo distinto.

R.El muro es un momento de dificultad extrema. Todas las carreras tienen su propio muro. Es el momento en el que tu cuerpo está al límite y has sobrepasado la línea. Vamos siempre al borde del abismo y, cuando lo cruzas, te encuentras con el muro. Muchas veces significa que te has pasado en el ritmo, en las expectativas o en los objetivos. Tu cuerpo te dice: “Hasta aquí”. Hay veces que ese muro es de papel y puedes derribarlo. Y otras veces se convierte en una muralla china. Superarlo depende del entrenamiento, de la fortaleza física y mental y de cuánto deseas conseguir el objetivo que tienes delante. Es un momento durísimo, pero también decisivo. Si no eres capaz de derribarlo, difícilmente podrás llegar a ser un gran deportista.

P. ¿Todo lo aprendido en el deporte le ha servido también para la vida?

R. Sin duda. Cuando doy conferencias a empresas hablo mucho de eso. Cuando te encuentras un muro, ¿qué haces? Derribarlo. No puedes pararte. Lo importante es tener herramientas para superar esos obstáculos. Y eso no solo pasa en el deporte. Pasa en la vida diaria. Te levantas y te encuentras muros constantemente. Ser capaz de trasladar lo que aprendes en el deporte a la vida real es algo maravilloso.

P. ¿Le parece que se está tratando bien al maratón como disciplina? Se quedará fuera del programa de los Mundiales a partir de 2031, con una disputa independiente.

R. En algunas cosas no me ha gustado lo que se está haciendo. Yo soy bastante purista. Entiendo que quieran buscar espectacularidad o quizá más negocio, pero, por ejemplo, sacar el maratón del calendario principal no me gusta. A mí me gustaba el maratón entrando en el estadio, terminando con esa última vuelta. Me gustaba que todas las disciplinas estuvieran juntas. Creo que hay cosas que no deberían cambiarse a cualquier precio.

Yo soy bastante purista. Entiendo que quieran buscar espectacularidad o quizá más negocio, pero, por ejemplo, sacar el maratón del calendario principal no me gusta. A mí me gustaba el maratón entrando en el estadio, terminando con esa última vuelta. Chema Martínez — Fondista y campeón de Europa

P. Al final fue posible bajar de las dos horas...

R.Sí, yo pensaba que era no era posible. Primero llegó un tal Kipchoge y demostró que podía hacerse. Aunque es verdad que aquello se hizo en unas condiciones muy especiales: liebres perfectas, avituallamiento constante, climatología ideal… En una maratón comercial parecía otra historia pero Sebastian Sawe lo logró, volando en Londres, con las Adizero Adios Pro Evo 3 (el 26 de abril firmó con 1:59:30 y Yomif Kejelcha, segundo, también rebajó la frontera psicológica con 1.59:41). Ahí dependes de muchísimas variables. Por eso era bastante escéptico con bajar de las dos horas en una maratón oficial. Kipchoge lo intentó, luego llegó Kiptum, que parecía el gran heredero y desgraciadamente falleció. Y aunque había atletas muy cerca, 10 o 20 segundos en una maratón parecían un abismo.

P. ¿Qué hubiera sido de Chema Martínez sin competir en el contextode ‘dictadura africana’?

R. Pues no lo sé. Pero creo que habría sido igual. Yo habría salido a correr con el corazón, yendo hacia delante hasta reventar. Soy así. Nunca he tenido miedo a intentar conseguir mis sueños. Y eso es fundamental. Atreverse, esforzarse cada día y pelear contra cualquiera. Me ha tocado competir contra algunos de los mejores atletas de la historia y eso es bueno y malo a la vez. Malo porque quizá no he podido brillar tanto, pero bueno porque he aprendido muchísimo.

P. Ese ejemplo vale también para los velocistas españoles de ahora.

R.Claro. Antes nadie pensaba que España pudiera tener velocistas de ese nivel. Y ahora los jóvenes miran y dicen: “Ostras, podemos hacerlo”. Se ha perdido el miedo a entrenar y también el miedo a ganar. Antes parecía que aquí entrenar mucho era casi algo malo. Pero si quieres ser el mejor, tienes que entrenar como el mejor.

P. ¿Cómo lleva la cuenta de los kilómetros que ha recorrido en su vida?

R.Durante mis 18 años de carrera deportiva hice unos 160.000 kilómetros. Y desde que dejé la élite llevo otros 40.000. O sea, ya voy por más de 200.000. Ahora todo el mundo habla de Artemis y de llegar a la Luna. Bueno, pues yo ya estoy acercándome poco a poco. Creo que la distancia son más de 300.000 kilómetros, así que todavía me queda un poco. Veremos si en unos cuantos años más soy capaz de llegar corriendo hasta la Luna.