Eliud Kipchoge: "Quiero dejar huella en cada continente, inspirar a la gente a moverse"

El corredor keniano Eliud Kipchoge, bicampeón olímpico y explusmarquista de maratón, comenzará este año su reto Eliud’s Running World, basado en correr siete maratones en siete continentes, según anunció este jueves en Madrid, donde recordó que su objetivo es "dejar huella en cada continente" para "inspirar a la gente a moverse, crear movimiento".

"Habrá muchos retos en los siete continentes, y por eso voy, porque se pueden transformar en algo positivo. Empezaré muy pronto, será este año, pero lo anunciaré en marzo", confirmó durante el acto de presentación de un nuevo reloj inteligente de la empresa china de tecnología Huawei.

Explicó las motivaciones del reto, que ya había anunciado el pasado diciembre: "Quiero dejar huella en cada continente. No puedo ir a todos los países, a menos que me paguéis un jet privado, pero puedo ir a cada continente para inspirar a la gente a moverse, crear movimiento. Estamos eligiendo los maratones por educación, para construir bibliotecas en cada ciudad en la que corra, para llevar el conocimiento a la gente".

La Antártida, incluida

"También me tengo que preocupar por el medioambiente, porque este planeta es la única casa que tenemos", añadió sobre un reto que también le llevará a la Antártida, donde sólo aspira a terminar con éxito: "Pretendo desafiar los límites, correr en esas frías condiciones y terminar los 42 kilómetros. No me importa el tiempo, solo cruzar la meta".

El atleta keniano de 41 años, doble campeón olímpico de maratón (Río 2016 y Tokio 2020), ya informó de que el pasado maratón de Nueva York fue el último de los 'grandes' en el que participaría: "Mi vida cambió en Nueva York, cualquier atleta quiere correr todos los grandes maratones y lo hice; me cambió a nivel mental".

Kipchoge insistió en que la motivación debe venir de dentro: "Amo el deporte de correr. La gente me escucha, mira lo que hago, y eso me hace levantarme a las 5 de la mañana y salir a correr. ¿Por qué no levantarme e inspirar a más gente? El éxito lo defino como dominar lo que haces, no los récords o las medallas, sino dominarlo en el día a día. La mejor motivación es por ti mismo".

"Correr tiene que ver con el cuerpo y con la mente, y la mente tiene que estar más en forma que el cuerpo, porque lo controla. No hay un entrenamiento directo para la mente, es como el corazón, no lo puedes entrenar directamente, pero sí a través del deporte", explicó.

Aunque la tecnología está mejorando el rendimiento de los atletas, el keniano es consciente de que no puede hacerlo todo: "El rol de un reloj es medir tu ritmo cardiaco, tu temperatura, tu sueño, darte los datos de tu rendimiento, lo que no se puede reemplazar es poner tus piernas una delante de otra y moverte. Puede tener una alarma para levantarte, pero te tienes que levantar tú".

Su mayor logro

Kipchoge es dueño de dos de las cuatro mejores marcas de la historia del maratón, y ostentó el récord del mundo (2h01:09) hasta 2023, cuando lo batió su compatriota Kelvin Kiptum (2h00:35). "Si me preguntas por qué los kenianos son los mejores corredores del mundo, es como si me preguntas por qué los italianos son los mejores diseñadores de moda: ellos practican más y creen que son los mejores. Si quieres el mejor traje, ve a Italia; si quieres correr, ve a Kenia, porque tienes el mejor terreno", apuntó.

Para el corredor, su mayor orgullo fue cuando corrió el primer maratón de la historia en menos de dos horas (1h59:40), en un reto individual desarrollado en Viena en 2019 con condiciones especiales y que no está reconocido por World Athletics. "Fue desafiar los límites, retarse a uno mismo, demostrar que no hay límites", rememoró.

Este jueves, Kipchoge apoyó en Madrid el lanzamiento del último modelo de reloj inteligente de Huawei, que incluye un modo específico para corredores de maratones. "Tenemos los mismos valores, nos preocupamos por la siguiente generación, por crear movimiento. Si te mueves, tienes más salud. Estamos intentando impactar a la gente para que salga de casa y se mueva, y así crear un mundo sano y feliz", concluyó.