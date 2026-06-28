Duplantis se redime en París y brilla junto a Audrey Werro y Marileidy Paulino

El pertiguista sueco Armand Duplantis, que buscó el récord mundial sin premio, la dominicana Marileidy Paulino en los 400 y la suiza Audrey Werro en los 800 fueron los tres grandes protagonistas este domingo de la reunión de París de la Liga Diamante, octava parada del circuito.

Mondo Duplantis regresó a la competición en París para concluir un mes de sobresaltos que se inició en Estocolmo con su primera derrota en casi tres años al quedarse en una discreta marca de 5,80 metros, al concluir segundo por detrás del australiano Kurtis Marschall, poniendo fin a una racha de veinte victorias consecutivas en la Liga Diamante.

Posteriormente estuvo ausente en Oslo, una semana después, ya que la competición coincidió con el día de su boda, lo que significaba que París era la oportunidad de resarcirse, como logró hacer en un estadio Charlety, con 20.000 espectadores vibrando en cada salto suyo.

El sueco, con la victoria asegurada gracias a una marca de 6,13 metros, buscó el récord del mundo pero sus tres intentos por superar el listón en los 6,32 fueron en vano.

Werro, sobrada

Sobre la pista, una de las carreras más vibrantes de la jornada fue la de 800 femenino, en la que la suiza Audrey Werro, líder mundial, ganó con mucha autoridad con un tiempo de 1:53.80, récord nacional, récord de la Liga Diamante y récord del mitin, convirtiéndose además en la primera mujer en la historia en correr por debajo de 1:54 dos veces en la distancia.

Werro, de 22 años, se impuso a la neerlandesa Femke Bol, que volvió a ceder, al igual que en Ostrava a principios de junio, con la suiza, aunque en su salto a los 800 metros está mejorando en cada competición. En París quedó segunda con un crono de 1:55.60, marca personal.

En la carrera masculina de los 800 el protagonista fue el canadiense Marco Arop, que hizo 1:41.84, mejor marca del año, demostrando una superioridad enorme sobre el resto de participantes. El segundo fue el neerlandés Niels Laros con 1:43.60, a casi dos segundos.

La dominicana Marileidy Paulino también logró otra victoria de mucha autoridad en los 400 metros, al imponerse con un tiempo de 48.48, un registro que también supuso récord del mitin, del circuito y mejor marca mundial del año.

La campeona olímpica, que se estrenó este 2026 en la Liga Diamante el pasado 19 de junio en Doha con una victoria, logró en París su triunfo número 23 en el circuito en el estadio Charlety de París ante unos veinte mil espectadores.

Marileidy Paulino paró el crono en 48.48, un tiempo muy superior al de la checa Lurdes Gloria Manuel, segunda con 49.37, marca personal, y la jamaicana Stacey Ann, tercera con 49.51.

Gressier, sin premio

La carrera de los 5.000 metros cerró el certamen con todas las miradas puestas en el francés Jimmy Gressier, campeón mundial de 10.000 metros en Tokio 2025, que tenía como objetivo tratar de pelear la victoria y, de paso, el récord europeo.

Gressier no consiguió ni una cosa ni otra, ya que llegó al tramo final con menos fuerzas que algunos de sus rivales y no encontró respuesta al cambio de ritmo que imprimió el estadounidense Grant Fisher, ganador con 12:54.80. El francés fue séptimo con 12:57.79.

En los 100 metros, sin viento, el estadounidense Noah Lyles pagó caro una mala salida y, aunque fue remontando, no llegó a alcanzar a su compatriota Trayvon Bromell, que partió de inicio con el segundo tiempo más lento de todos los participantes y ganó con 9.91. Lyles llegó por detrás a solo una centésima.

En las vallas, en los 110 masculinos, ganó el estadounidense Jamal Britt, que, con 12.89, fue el único capaz de bajar de los trece segundos, y en los 100 femeninos venció la nigeriana Tobi Amusan con 12.28.

En la prueba masculina ninguno de los dos españoles logró meterse en la final al no superar las semifinales. El valenciano Quique Llopis fue quinto de su serie con 13.34 y cinco centésimas más lento, con 13.39, el navarro Asier Martínez, sexto.

En los 1.500 femeninos, en los que ejerció de liebre la española Andrea Rodríguez, el triunfo fue para la británica Georgia Hunter Bell (3:55.63), que ganó con un potente esprint en la última recta a la etíope Freweyni Hailu (3:55.92).

En los 400 metros masculinos el ganador fue el botsuano Busang Kebinatshipi, que ganó con 43.54 haciendo récord del mitin y de la Liga Diamante, y en los 3.000 obstáculos, sin el favorito al 'diamante', el marroquí Soufiane El Bakkali, el triunfo fue para el alemán Karl Bebendorf (8:05.55) con marca personal.

El lanzamiento de peso femenino se lo adjudicó la canadiense Sarah Mitton, que lanzó hasta los 19,99 metros, solo seis centímetros más que la alemana Yemisi Mabri (19,93), y en la jabalina el triunfo fue para la joven china de 18 años Ziyi Yan (67,44).

La competición estuvo marcada por la ola de calor que asoló Francia los días anteriores. La policía local había solicitado la cancelación de todos los eventos deportivos debido al calor extremo por una previsión alta de temperaturas pero finalmente la Prefectura de Policía de París dio el visto bueno para que el evento siguiese adelante pero con un calendario modificado y una serie de medidas excepcionales para mitigar las consecuencias del calor, debido a que bajó un poco el termómetro.