Bomberos y atletas deslumbran en la carrera vertical de la 'Metropolitan Sky Run'

Rotundo éxito de la Metropolitan Sky Run 2025. Más de 350 personas han participado este sábado en la segunda edición de la prueba, celebrada en el rascacielos del Hyatt Regency Barcelona Tower. La principal novedad ha sido la participación de un total de 75 bomberos. Y es que, por primera vez, la Metropolitan Sky Run formaba parte del calendario de carreras verticales de España (CCV) y, por tanto, del circuito de ocho pruebas puntuables en territorio nacional.

Sin duda, la participación de integrantes del cuerpo de bomberos ha permitido dar un salto de calidad a la prueba, que ha contado con dos colaboradores de lujo: el cuerpo de Bombers de la Generalitat y la Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) del Cos de Bombers de Barcelona. Su presencia en el evento del Hyatt Regency Barcelona Tower, donde tenían una categoría específica, ha evidenciado su alto nivel de preparación. No hay que olvidar que el peso total del material del equipo y de la bombona de cada bombero oscila entre los 15 y los 20 kilos aproximadamente. Aun así, el ganador en categoría masculina, Adrià Duarri, ha tardado solo 4 minutos y 29 segundos en subir las 29 plantas del hotel, mientras que en categoría femenina, la ganadora Maria Mas lo ha logrado en 6 minutos y 28 segundos.

569 escalones y 105 metros de desnivel

Desde las 9h de la mañana, los participantes han salido de manera escalonada, mientras por los altavoces se podía escuchar la canción motivadorea elegida por cada inscrito en la prueba. Metropolitan ha retado a los participantes a subir los 569 escalones de la torre en el menor tiempo posible, poniendo a prueba su resistencia y capacidad física. El recorrido, que comenzaba en la base del edificio, ha ascendido a lo largo de 29 plantas, superando un desnivel positivo de 105 metros, hasta alcanzar la impresionante cúpula del hotel. El participante más rápido ha sido Angel López, que ha culminado la ascensión en un tiempo de 3:04 (sólo unas décimas menos que Pau Montané, segundo), mientras que en la categoría femenina, Laia Conesa ha parado el crono en 4:04.

Otra de las novedades destacadas ha sido las opciones de participación también en la categoría por equipos (mínimo de 3 personas), fomentando los grupos de amigos, de socios de Club Metropolitan o los familiares. En estos casos, para la clasificación final, solo se han tenido en cuenta los tres mejores tiempos de los integrantes del equipo, independientemente del número de integrantes.