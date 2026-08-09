Bakr El Asri, campeón del mundo sub-20 de 3.000 metros obstáculos

Bakr El Asri ha dado este domingo una nueva alegría al atletismo español al proclamarse campeón del mundo sub-20 de los 3.000 metros obstáculos en Eugene (Estados Unidos). El atleta catalán, de tan solo 19 años, se impuso en una final muy disputada con un tiempo de 8:28.35, logrando así la medalla de oro y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de estos Mundiales.

El Asri dominó la prueba por delante de los atletas kenianos Emmanuel Lemiso Someki, que terminó segundo con una marca de 8:32.81, y Nicholas Kitum Losiwareng, tercero con 8:38.05. El podio se decidió por un margen mínimo, ya que el también español Martí Torregrossa se quedó a tan solo ocho centésimas de la medalla de bronce, al cruzar la meta en cuarta posición con un registro de 8:38.13.

Nacido en Sant Hilari Sacalm (Girona) el 28 de enero de 2007, El Asri confirma con este triunfo su enorme progresión en las categorías inferiores. El atleta catalán ya había demostrado su potencial internacional en 2024, cuando se proclamó campeón de Europa sub-18, y ahora da un paso más al conquistar el título mundial sub-20.

Su victoria supone además la segunda medalla de España en estos Mundiales sub-20 de Eugene, después del bronce conseguido poco antes por la palentina Aitana Alonso en el salto de altura femenino.

Alonso, de 17 años, subió al tercer escalón del podio tras superar los 1,90 metros, una marca que le permitió establecer un nuevo récord de España sub-20. La española terminó con el mismo registro que la húngara Lilianna Bátori, plata, mientras que el oro fue para la australiana Izabelle Louison-Roe, que alcanzó los 1,92 metros.

La actuación de Alonso también llega después de un gran verano. A finales de julio se proclamó campeona de España absoluta en Málaga, con un salto de 1,84 metros, y cuenta además con una medalla de plata en los Campeonatos de Europa sub-18.

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De este modo, el atletismo español suma ya un oro y un bronce en Eugene, protagonizados por dos jóvenes talentos que están llamados a tener un papel importante en el futuro de la selección. El triunfo de El Asri, unido al récord nacional de Alonso, confirma el buen momento de una nueva generación de atletas españoles que empieza a destacar en el panorama internacional.