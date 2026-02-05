Attila Molnar bate el récord de Europa de 400 metros en pista cubierta

El húngaro Attila Molnar se convirtió en el nuevo récordman europeo de los 400 metros en pista cubierta tras imponerse en la reunión de Ostrava (República Checa), tercera parada del Circuito Mundial Oro. El actual campeón continental bajo techo, detuvo el crono en 45.01 segundos, una marca que le permitió rebajar en cuatro centésimas el anterior récord de Europa, que estaba en poder del noruego Karsten Warholm desde 2019 (45.05).

El atleta magiar firmó una carrera muy sólida desde la salida y confirmó su excelente momento de forma en un invierno en el que se ha consolidado como uno de los grandes nombres del 400 bajo techo en el continente.

Pese a la histórica marca, Molnar no logró situarse como líder mundial del año, ya que el mejor registro de la temporada sigue perteneciendo al estadounidense Jonathan Simms, que corrió en 44.62 el pasado 10 de enero.

La actuación en Ostrava refuerza la candidatura de Molnar como uno de los principales aspirantes a todo en los grandes campeonatos de pista cubierta, tras una temporada en la que ya había demostrado su capacidad para competir al más alto nivel.