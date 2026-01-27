Attaoui desafía a la historia en Madrid con el récord del mundo de 1.000 metros en el punto de mira

Madrid vuelve a convertirse en epicentro del atletismo internacional. El 6 de febrero, el World Indoor Tour Madrid acaparará todas las miradas con un intento de récord del mundo que promete emociones fuertes. Mohamed Attaoui será el encargado de asumir el reto en los 1.000 metros, una distancia tan corta como despiadada, donde cada decisión se paga y no existe espacio para la especulación.

El escenario no es casual. El CDM Gallur se ha ganado en los últimos años un lugar privilegiado en la historia del atletismo en pista cubierta. En este mismo tartán se han vivido momentos que han dado la vuelta al mundo, desde el récord de triple salto de Yulimar Rojas en 2020 hasta la exhibición de Grant Holloway un año después. Ahora, Gallur vuelve a ofrecer el contexto perfecto para una tentativa que aspira a ser histórica.

El desafío de Attaoui va más allá del cronómetro. Si logra batir la plusmarca, el atletismo español romperá una sequía que se prolonga desde hace 40 años en récords del mundo masculinos bajo techo. El último precedente se remonta a 1985, cuando José Luis González firmó en Oviedo el récord mundial de 1.500 metros. Antes de él, solo Colomán Trabado había conseguido inscribir su nombre en los libros de récords, con su marca en los 600 metros en 1982.

La expectación es máxima. No solo por la dificultad del reto, sino por lo que simboliza. Un récord del mundo en casa, en una pista que ya es sinónimo de grandes gestas, y en una prueba que exige el equilibrio perfecto entre velocidad, resistencia y coraje. Gallur se prepara para otra noche que puede volver a quedar grabada en la memoria del atletismo mundial.