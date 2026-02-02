Attaoui bate su marca en 800 metros en Nueva York, pero se queda sin victoria en los Millrose Games

Mohamed Attaoui firmó una actuación de alto nivel en los Millrose Games de Nueva York, donde fue segundo en los 800 metros tras batir su mejor marca personal en pista cubierta. El atleta cántabro paró el crono en 1:44.98, un registro que supone mínima mundial y confirma su excelente estado de forma, justo antes de afrontar uno de los grandes retos de su carrera: el asalto al récord del mundo de 1.000 metros en Madrid la próxima semana.

La carrera, disputada en el mítico pabellón de The Armory, se decidió en la parte final. Tras la retirada de la liebre, Attaoui asumió el protagonismo en la tercera vuelta, superando a rivales de primer nivel como el británico Ben Pattison, bronce mundial en Budapest 2023, y dejando atrás al estadounidense Donovan Brazier, campeón del mundo en Doha 2019. El español lanzó un ataque valiente, abrió hueco y durante metros tuvo la victoria en la mano.

En la recta final apareció el invitado inesperado: Colin Sahlman, universitario estadounidense de 22 años, que firmó una remontada fulgurante para imponerse con 1:44.70, su mejor marca personal. Attaoui cruzó la meta segundo, superando a varios favoritos y firmando una de las actuaciones más sólidas de la reunión neoyorquina.

Más allá del resultado, el balance es muy positivo. Su 1:44.98 mejora claramente su anterior registro bajo techo y se convierte en la segunda mejor marca española de la historia, quedándose a poco más de tres décimas del récord nacional. Además, refuerza su progresión respecto a sus 1:42 al aire libre y confirma que llega en plenitud al gran objetivo inmediato.

Ese objetivo no es otro que el intento de récord del mundo de 1.000 metros en pista cubierta, que Attaoui afrontará la próxima semana en Madrid. El ensayo de Nueva York, en una carrera con tráfico y sin un planteamiento específico para récord, deja buenas sensaciones antes de un desafío que exigirá mantener un ritmo altísimo durante cinco vueltas. Con las mínimas ya aseguradas, el cántabro llega al gran día con confianza y ambición.