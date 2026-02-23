Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un atleta descalificado tras simular un ‘disparo’ a su rival

Tshepiso Masalela, atleta de Botsuana, pierde la victoria en los 1.500 de Torun tras simular un ‘disparo’ a su rival en la línea de meta, un hecho que reabre el debate sobre la conducta deportiva en atletismo

Tshepiso Masalela tras la línea de meta en Torun, descalificado por conducta antideportiva / 74

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Tshepiso Masalela, que había cruzado la meta con 3:32.55 estableciendo récord nacional, fue descalificado por gesticular un ‘disparo’ hacia el francés Azeddine Habz mientras lo adelantaba en los últimos metros de los 1.500 de la Copernicus Cup de Torun, Polonia. Este tipo de sanciones son poco habituales en el atletismo, donde normalmente se premia la deportividad y el respeto entre competidores.

El gesto de Masalela ha generado polémica en la comunidad atlética internacional, recordando casos positivos como el del belga Tim Van de Velde, reconocido en 2025 por World Athletics por su fair play. La descalificación supone que la victoria pasa a manos de Habz y deja un debate abierto sobre los límites de la expresión en pista y la responsabilidad de los atletas incluso en momentos de euforia competitiva.

