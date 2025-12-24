Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Ana Peleteiro anuncia su embarazo: "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande"

La triplista gallega ha desvelado su futura maternidad a través de un mensaje en sus redes sociales en las que muestra la ecografía

Ana Peleteiro, junto a su pareja y la ecografía del futuro bebé

Ana Peleteiro, junto a su pareja y la ecografía del futuro bebé / Instagram

Cristina Moreno

Cristina Moreno

La atleta gallega Ana Peleteiro ha anunciado este miércoles que espera un hijo junto a su marido, Benjamin Compaoré. Lo ha hecho a través de una emotiva publicación en sus redes sociales en la que la pareja se muestra feliz por la noticia.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? ", arranca el texto haciendo alusión a la curiosa anécdota que Peleteiro vivió a principios de semana. Latriplista había jugado un décimo de la lotería de Navidad en su cafetería de Ribeira, Área Café con el número 74932, que resultó ser muy parecido al premiado con el Gordo, 79432. “Es una put***”, comentaba entre risas y resignación. “Estábamos a un paso de convertirnos en millonarios”, decía entonces.

"Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", continúa la publicación, haciendo referencia a la pérdida del bebé que la pareja esperaba a mitad de año. Peleteiro anunció el pasado 6 de julio que estaba embarazada, por lo que se perdía el Mundial de Tokio del mes de septiembre, aunque apenas unas semanas después reveló la pérdida.

Unos meses después, Peleteiro vuelve a sonreir con la llegada de un nuevo hijo. El mensaje con el que ha dado a conocer la noticia se ilustra con la imagen de la propia Peleteiro y su esposo Benjamin sosteniendo la ecografía, y otra con la primera hija de la pareja, Lúa, que el 20 de diciembre cumplió tres años.

