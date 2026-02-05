Alysha Newman, medallista olímpica en París 2024, suspendida provisionalmente por la AIU

La Athletics Integrity Unit (AIU) ha anunciado este miércoles la suspensión provisional de Alysha Newman, una de las figuras más reconocidas del atletismo canadiense tras su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. La medida cautelar se debe a posibles infracciones del reglamento antidopaje, en concreto por fallos en el sistema de localización obligatoria (‘whereabouts’) para los controles fuera de competición.

Según informó el organismo responsable de la integridad del atletismo mundial, la suspensión está relacionada con incumplimientos reiterados en la obligación de informar del paradero, un requisito esencial para que los atletas de élite puedan ser sometidos a controles antidopaje en cualquier momento. Se trata del mismo tipo de infracción que en el pasado derivó en una grave sanción para el fondista español Mo Katir.

A sus 31 años, Newman alcanzó la cima de su carrera deportiva en París 2024, donde logró el bronce olímpico en salto con pértiga con una marca de 4,85 metros, récord nacional de Canadá. Aquel resultado la convirtió en la primera mujer canadiense en subir al podio olímpico en esta disciplina, un éxito histórico para su país.

Desde entonces, su actividad competitiva ha sido escasa. No compite desde el pasado 25 de mayo de 2025, cuando participó en la Diamond League de Rabat, prueba en la que finalizó en décima posición. Ese fue su último registro oficial antes de que la AIU hiciera pública la suspensión provisional.

Mientras dure el proceso disciplinario, Alysha Newman no podrá participar en competiciones bajo el amparo de World Athletics, tal y como establece el reglamento. Estas medidas se aplican de forma preventiva cuando existen indicios de incumplimiento, con el objetivo de salvaguardar la limpieza del deporte y garantizar la igualdad de condiciones entre atletas.

Por el momento, la AIU no ha ofrecido más detalles sobre el caso ni sobre los plazos de resolución. El desenlace marcará el futuro inmediato de una atleta que hace apenas unos meses era una de las protagonistas del atletismo mundial tras su éxito en París 2024.