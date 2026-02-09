Allianz y la Real Federación Española de Atletismo crean ALLIANZ FUTURES 32, el mayor programa de talento joven del atletismo español

Allianz y la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) han firmado un acuerdo estratégico que convierte a la aseguradora en el principal impulsor del nuevo programa de talento emergente ALLIANZ FUTURES 32, una iniciativa destinada a acompañar y preparar a los atletas con mayor proyección para los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

El programa, impulsado por la RFEA, tiene como objetivo optimizar la identificación, seguimiento y desarrollo de jóvenes atletas a través de una planificación integral y a largo plazo. ALLIANZ FUTURES 32 trabajará con deportistas de las categorías Sub-18, Sub-20 y Sub-23, proporcionándoles apoyo técnico, seguimiento específico y herramientas para maximizar su rendimiento en el alto nivel.

Allianz contará con el naming del programa y a partir de este año, la marca estará presente como partner oficial de la RFEA en todos los soportes digitales y físicos vinculados al programa, competiciones y eventos institucionales.

El acuerdo contempla además presencia destacada en:

· Todas las competiciones nacionales Sub-18, Sub-20 y Sub-23

· Las principales competiciones absolutas de la RFEA , incluyendo el World Indoor Tour Gold Madrid, el Campeonato de España Absoluto Aire Libre y el Short Track.

Además, a partir de este mismo año, los reconocimientos a los mejores atletas y entrenadores Sub-18 en la Gala del Atletismo Español llevarán el nombre de Allianz.

El acuerdo, firmado inicialmente para el periodo 2026–2028, contempla continuidad progresiva de Allianz con el fin de acompañar la preparación olímpica de los atletas hasta su potencial debut en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

"En Allianz, creemos firmemente en el poder transformador del deporte y su capacidad para inspirar y unir a las personas. Con el acuerdo estratégico con la Real Federación Española de Atletismo y el lanzamiento de ALLIANZ FUTURES 32, estamos comprometidos a apoyar a los jóvenes talentos del atletismo español, proporcionándoles las herramientas y el acompañamiento necesarios para alcanzar su máximo potencial. Este programa no solo refleja nuestro compromiso con el deporte, sino también nuestra dedicación a construir un futuro más prometedor para las próximas generaciones de atletas," afirmó Carmen González, Directora General Comercial de Allianz Seguros.

Para Raúl Chapado, Presidente de la RFEA: “El apoyo de Allianz a este programa supone un paso decisivo para el desarrollo del talento joven del atletismo español. Esta alianza estratégica nos permite reforzar una visión a largo plazo, acompañando a nuestros atletas desde las primeras etapas de su carrera con una estructura sólida, coherente y orientada a la excelencia. Contar con un socio del prestigio y el compromiso de Allianz no solo impulsa el rendimiento deportivo, sino que refuerza nuestro compromiso compartido con la formación integral, los valores del deporte y la construcción de los futuros referentes del atletismo español.”

El respaldo de Allianz al desarrollo deportivo desde la base

Este acuerdo se integra dentro del apoyo al deporte y a la iniciativa Power of Unity, el movimiento global de Allianz que impulsa la cohesión, la confianza y la unión en un contexto social marcado por la polarización. A través del respaldo al talento emergente del atletismo, la compañía reafirma su convicción de que la unidad se cultiva desde las primeras etapas de la vida, cuando el deporte actúa como un lenguaje universal capaz de conectar personas, generar referentes positivos e impulsar el cambio en la comunidad.

La colaboración con la RFEA se suma a otras iniciativas que Allianz desarrolla en España para fortalecer el deporte formativo. Entre ellas destaca El Gran Equipo Allianz, un programa concebido para apoyar al fútbol amateur en todo el país. Durante la temporada 2025-2026, la aseguradora acompaña a equipos mixtos de entre 9 y 13 años en 48 clubes, financiando íntegramente el equipamiento de jugadores, jugadoras y entrenadores.

Además, Allianz tiene un acuerdo con Toni Kroos Academy para impulsar el desarrollo deportivo y personal de niños y jóvenes, apoyando su modelo formativo y reforzando el deporte como herramienta de transmisión de valores. La alianza incluye la presencia de Allianz en las instalaciones, equipaciones y actividades clave de la Academia, y se enmarca en su compromiso con el deporte base, el talento joven y la iniciativa global Power of Unity.

Asimismo, la compañía mantiene un papel relevante en el ecosistema deportivo nacional e internacional: Allianz asegura a más de 7.400 clubes y 30 federaciones en España y cuenta con una presencia emblemática en el fútbol global, con ocho estadios que llevan su nombre, desde el Allianz Arena de Múnich hasta el Allianz Parque de São Paulo.