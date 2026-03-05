Adrián Ben: “En tres años intentaré luchar por ser campeón olímpico”

El atleta gallego Adrián Ben pasó por el Verum Podcast, donde repasó su trayectoria deportiva, sus momentos más complicados en la élite y el gran objetivo que tiene marcado para los próximos años: luchar por el oro olímpico.

“Es difícil conseguir medallas, sigo luchando para ello. Me estoy volviendo a acercar. Y eso hace que la de campeón de Europa tenga el doble de valor”, reflexionó. Para el gallego, las comparaciones con los rivales no siempre tienen sentido. “No hay que mirar y compararse con los rivales; quizá ese día han sabido gestionarlo mejor que tú y se han ido con la medalla”.

Ben también recordó cómo fueron sus primeros pasos con la selección española, cuando participó en los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Bakú. “Quedé quinto, pero lo que realmente me quedó es que fui con un montón de compañeros que estábamos experimentando lo que era el atletismo internacional”, explicó. En aquel momento su realidad deportiva era muy distinta. “Fuera de Galicia yo no conocía nada de atletismo. Vivia en mi propio ‘búnker’”, relató.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó en 2019, cuando logró su primera marca mínima absoluta para el Mundial de Doha. Aquella carrera supuso un cambio mental importante. “Venía de un Campeonato de Europa donde iba por medallas y me fui en primera ronda. Ese día cambié el chip y dije: vale, ya estoy aquí. Ese día me convertí en un corredor de 800”, explicó.

Pero no todo es felicidad en el atletismo, poco tiempo después vivió uno de los momentos más complicados: “Fui finalista mundial con 21 años y luego fue muy duro, porque me preguntaba: ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo?”.Para el mediofondista, en esos momentos el papel de su circulo resulta fundamental. “Al final quienes te ayudan a conseguir los objetivos y a salir de los momentos malos es el equipo. Ahí está la felicidad, poder compartirlo con ellos, más que cualquier tiempo que pueda hacer”, aseguró.

Con esa experiencia acumulada, Ben tiene claro que el atletismo forma parte de su vida en todo momento. “Soy atleta 24 horas al día. Si tengo un problema, me afecta en mi trabajo”, concluyó.

Ben también habló sobre lo especial que fue disputar sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio y el consejo que recibió. “Los primeros Juegos Olímpicos son los que más se disfrutan. A partir de ahí ya no lo vives igual. Siempre es volver y tratar de competir de la mejor especial pero no es algo nuevo”. Una reflexión que incluso ha trasladado a su pareja, la atleta Águeda Marqués, finalista olímpica en Juegos Olímpicos de París 2024.

“Quiero que cuando mi carrera acabe mire atrás y sean recuerdos felices”. Con esa reflexión, Adrián Ben resumió la filosofía con la que afronta su trayectoria deportiva. Más allá de marcas, medallas o resultados, el mediofondista gallego pone el foco en disfrutar del camino y en todo lo que el atletismo le ha permitido vivir: viajes, aprendizajes y experiencias compartidas con su equipo. Para él, el verdadero éxito será terminar su carrera sabiendo que ha aprovechado cada etapa y que el deporte le ha dejado, sobre todo, una colección de buenos recuerdos.