Aarón Ceballos, bronce en Europeo tras la descalificación de Rabjohns

El atleta español Aarón Ceballos logró la séptima medalla de la delegación española en el Campeonato de Europa de atletismo en la categoría sub 20 que se disputa en Tempere (Finlandia) al quedar finalmente tercero en la final de 800 metros y lograr la medalla de bronce.

Los jueces, según anunció la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, decidieron excluir al británico William Sean Rabjohns por pisar por fuera cuando había llegado primero a la meta e iba a subir a lo más alto del podio en la ciudad finlandesa, junto a sus dos compatriotas, Mirfin y Waterworth.

Aarón Ceballos, que en la meta fue cuarto, ascendió un puesto en la clasificación y fue bronce con una marca de 1:48.74 y le dio un metal a España 30 años después en esta distancia después del oro de 1995 de Roberto Parra, que tomó el relevo del primer periodo de Tomás de Teresa en 1987.

El también español Ryan Barcala fue séptimo en la final con 1:56.65, aunque una caída le impidió luchar por subir al podio y colgarse una presea.

Con estos resultados España suma en el medallero siete metales, con tres oros, una plata y tres bronces.

Ander Gariar, en 100 metros, Andrea Tankeu en disco y Sofía Santacreu, en 10.000 metros marcha, lograron el oro, una plata de Iker Moreno en 400 vallas y los bronces de Oriol Sánchez en los 200 metros, de Aldara Meilán en 10.000 marcha y Aarón Ceballos en 800.