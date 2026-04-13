Más de 3.100 personas participan en la II Cursa Fem Salut Sant Joan

La ciudad de Reus acogió este domingo la II Cursa Fem Salut Sant Joan, un evento deportivo y solidario que reunió a más de 3.100 participantes, superando en más de mil la cifra registrada en su primera edición en 2025.

La iniciativa, organizada por Salut Sant Joan Reus-Baix Camp con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, ofreció dos modalidades: una carrera o caminata de 6 kilómetros abierta a toda la población y un recorrido adaptado de 1 kilómetro dirigido a pacientes.

La jornada arrancó con actividades de calentamiento, animación y música antes de la salida oficial, que tuvo lugar a las 10 de la mañana desde el Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Un pilar levantado por los Xiquets de Reus dio la bienvenida a todos los participantes. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, dio el pistoletazo de salida al circuito adaptado, en el que participaron 143 pacientes.

Algunos pacientes participaron en esta iniciativa solidaria / ORGANIZACIÓN

Uno de los aspectos más destacados de la prueba fue, precisamente, la implicación de personas con problemas de salud. En total, 154 pacientes participaron en ambos recorridos, pudiendo elegir entre el circuito adaptado o el general, siempre acompañados por profesionales sanitarios y voluntarios.

Desde la organización subrayan que este tipo de iniciativas fomentan la autonomía de los pacientes y contribuyen a mejorar su calidad de vida. Algunos participantes, como un paciente oncológico del Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Roger Jofre, que completó los 6 kilómetros, destacaron el valor emocional y físico del deporte en su recuperación: "El deporte me da vida. Venir aquí, con tanta gente buena, me da años de vida".

Además, 11 pacientes del programa de rehabilitación cardíaca —financiado con fondos de la edición anterior— se sumaron al recorrido largo, evidenciando los beneficios de estos programas en la mejora de la condición física y social tras un infarto.

Los fondos recaudados en esta edición se destinarán a un nuevo proyecto centrado en la prescripción y monitorización de ejercicio físico terapéutico en niños con patologías crónicas, reforzando el papel del deporte en la prevención y tratamiento de enfermedades.

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La carrera contó con el respaldo de unas 60 entidades - entre ellas el Ajuntament de Reus a través de Reus Esport i Lleure, el Consell Esportiu del Baix Camp, la Associació Amics de l’Hospital i la Universitat Rovira i Virgili- y la participación de 260 voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios del ámbito sanitario, consolidándose como una cita clave en la promoción de hábitos saludables en el territorio.