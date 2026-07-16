El atletismo español se examina en Madrid a un mes del Europeo de Birmingham

Con la Diamond League vetada históricamente, el Estadio de Vallehermoso acoge este jueves en Madrid la reunión de la Categoría de Plata en la que el atletismo español debe dar un paso adelante que empieza a echarse de menos con el Campeonato de España a dos semanas vista y el Europeo de Birmingham en menos de un mes (del 10 al 16 de agosto).

De hecho, los atletas españoles serán los grandes protagonistas en una cita sin tantas estrellas internacionales como en ediciones anteriores. Todos ellos tendrán el objetivo de elevar la moral común en una semana en la que se ha anunciado la baja en los Nacionales y en el Europeo de Thierry Ndikumwenayo, bronce en 5.000 metros en los Europeos de Roma'24.

Llopis, Barroso y García Romo, referentes masculinos

Una de las grandes atracciones será el valenciano Quique Llopis, subcampeón europeo al aire libre en 110 vallas y bajo techo en el Mundial en 60 vallas. El discípulo de Lluís Puig tratará de rebajar los 13.31 que tiene como marca del año, frente al navarro Asier Martínez (13.27), el italiano Lorenzo Simonelli, el nipón Tatsuki Abe, el cubano Roger Iribarne y el polaco Jakub Szymanski.

Quique Llopis, el año pasado en Madrid / RFEA

Los 400 lisos siguen en horas bajas en España y sin mínimas para el Europeo (45.50). Por tanto, el catalán Bernat Erta tras varias lesiones (45.73), el veterano Óscar Husillos (45.75 este año), el joven Markel Fernández (45.95) y el renacido Iñaki Cañal (46.11). Sin el pacense David García, los favoritos serán el botsuano Lee Bhekempilo Eppie (44.52) y el galo Kounta (44.57).

El extremeño David Barroso es una de las figuras españolas del año y viene tras rebajar su marca personal en 800 a 1:43.60 (segundo de la historia tras Attaoui). A sus 24 años, es el favorito en las dos vueltas, pese a la presencia del laureado gallego Adri Ben (1:43.92 de marca personal), del catalán de adopción Elvin Josué Canales (1:44.49) y del italiano Catalin Tecuceanu.

El salmantino Mario García Romo buscará resurgir en 1.500 con unos tristes 3:38.45 este año, ante el italiano Paul Anselmini (3:31.36) y el galo Titouan Le Grix (3:31.46). Otras figuras internacionales son el italiano Sibilio en 400 vallas, el neozelandés Tom Walsh en peso, el filipino Obiena y el alemán Lita Baehre en pértiga, y el jamaicano Hibbert y el argelino Triki en triple.

Bestué, Blanca Hervás y Diamé, figuras femeninas

La catalana Jaën Bestué cambiará sus queridos 200 por los 100 lisos (11.30 este año y 11.10 como mejor marca, a seis centésimas del récord nacional de Sandra Myers). Sus rivales serán de aúpa, como la neozelandesa Zoe Hobbs con 10.94 como marca personal, las lusas Pinto (11.00) y Bazolo (11.10) o la francesa Parisot (11.12).

También estarán en 400 lisos las dos 'reinas' españolas: la solanera Paula Sevilla (51.13 este año) y la madrileña Blanca Hervás (51.26) se medirán a la irlandesa Sharlene Mawdsley (50.06), a la bahreiní de origen nigeriano Kemi Adekoya (50.28) y a la chilena Martina Weil (50.75 y 49.72 como récord personal). También estarán Eva Santidrián, Ana Prieto y Berta Segura.

Blanca Hervás, con SPORT en el CAR de Sant Cugat / DANI BARBEITO

En clara línea ascendente tras un sinfín de lesiones, la catalana Sara Gallego ya ha corrido este año los 400 vallas en 55.51, muy cerca de los 55.30 que valdrían el billete a Birmingham y aún lejos de su récord de España (54.34). Será una carrera de mucho nivel, con la madrileña Daniela Fra (54.69 de marca personal), la francesa Maraval (53.71) y la italiana Folorunso (53.89).

En los 800, la joven catalana Marta Mitjans (1:59.28) retará a Rocío Arroyo (1:59.97), a Lorea Ibarzabal (1:59.84), a la emergente Andrea Rodríguez (2:00.72) y a Daniela García (2:01.04). Toda la 'armada española' se verá las caras con la francesa Clara Liberman (1:58.34) y con las italianas Eloisa Coiro (1:58.42) y Elena Bello (1:58.89 de récord personal).

La valenciana Fátima Diame (6,85) y la recuperada Tessy Ebosele (6,86) vienen de lograr su marca personal en longitud y tendrán enfrente a la australiana Buschkuehl (7,13 como mejor marca) y a la burundesa Koala (6,94). También estarán Belén Tomil en peso, Laura Redondo y Andrea Sales en martillo, mientras que la etíope Mesele es la de más renombre en el 'milqui'.