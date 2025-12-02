Waterpolo
El Atlètic Barceloneta remonta al Marsella y sella su billete para cuartos
Con la victoria, el conjunto marinero aseguró la clasificación para la siguiente ronda y la primera posición virtual del grupo a la espera del resto de resultados de la jornada
EFE
El Zodiac Atlètic Barceloneta remontó este martes un marcador adverso de 8-5 al descanso para imponerse al Marsella francés (11-12) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y asegurar así su billete para los cuartos de final.
La reacción del conjunto marinero tras el intermedio, culminada por un penalti detenido por Unai Aguirre en los últimos segundos, mantiene vivas las esperanzas del KEIO Sabadell de lograr la clasificación, que deberá certificar este miércoles (18:30 CET) ante el Hannover alemán en la piscina de Can Llong.
Y eso que el Atlètic Barceloneta no pudo empezar peor su partido en busca de revancha tras caer en la segunda jornada ante el Marsella en su feudo (11-12). El cuadro galo se mostró más incisivo y concentrado, aprovechando sus ventajas ofensivas para plasmarlas rápidamente en un contundente 4-1 en el primer acto.
El campeón español intentó reaccionar y, en tres ocasiones, se acercó a dos goles de diferencia, con Gonzalo Echenique liderando el ataque (6-4, min.12).
Sin embargo, las dificultades para materializar las superioridades —un 2/9 al descanso— jugaron en su contra, y el Marsella volvió a recuperar la ventaja de tres goles (8-5) al descanso.
La reacción del Atlètic Barceloneta llegó tras el largo intermedio provocado por una corchera mal tensada. Esa pausa sirvió de impulso para el equipo que dirige Fran Fernández, que ajustó su defensa y, con un parcial de 1-3, se metió de lleno en el partido (9-8, min.20).
Remar hasta el final
El Marsella estaba tocado, pero el equipo barcelonés no logró rematar la remontada en las ocasiones que tuvo. Marc Larumbe y Alexandre Bouet dieron un respiro al conjunto francés (11-8, min.26), pero la inercia marinera resultó imparable: Unai Aguirre se entonó bajo palos y Gergely Burian completó la machada (11-12, min.30).
Radomir Drasovic tuvo una pena máxima en los últimos segundos para forzar los penaltis, pero entonces Aguirre redondeó su imponente actuación deteniendo el lanzamiento y asegurando tres puntos que confirman la clasificación matemática del conjunto español para la siguiente fase (11-12).
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Araujo pide un tiempo al Barça
- Schlotterbeck, decisión final: en Alemania ya lo dan por hecho
- Lamine Yamal: 'Me gusta ser una estrella
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Flick tiene dudas en las áreas
- Gavi se deja ver en el último entrenamiento
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford