El Atlètic Barceloneta pone su objetivo en Europa

El Club Natació Barceloneta ha celebrado este miércoles un Media Day en la previa del debut europeo de sus equipos. La plantilla masculina y femenina se han dado cita en la instalaciones de la emblemática playa barcelonesa de San Sebastián para presentar sus temporadas en las que enfrentarán respectivamente el asalto a la LEN Champions League y la Eurocup.

El combinado masculino debuta este mismo miércoles (20.30 horas) en una nueva temporada de Champions, un duelo que supondrá el estreno continental de Fran Fernández como primer entrenador del equipo. Un reto que no asusta al que fuera uno de los emblemas del club durante su etapa como jugador. "No tengo miedo. Si no, no estaría aquí", afirmó en el encuentro con los medios.

El duelo será contra un rival de sobras conocido como el KEIO Sabadell, al que ya se han enfrentado recientemente tanto en Copa Catalunya como en la Supercopa de España, en ambos casos con victoria. Para el técnico marinero, el encuentro será "especial, pero no por el rival, sino porque empieza la Champions un año más, que es lo que nos pone la piel de gallina, lo que nos motiva". "Empieza un nuevo curso, el año pasado nos quedamos a las puertas de intentar jugar una nueva final. Y eso es historia, ahora empieza un nuevo curso, nuevo equipo, nuevo entrenador. Así que contentos, más allá de quién sea el rival. Nos ahorramos unos kilómetros, un viaje, pero son tres puntos importantísimos que tenemos que conseguir", argumentó.

Aunque el proyecto es nuevo, tal y como afirmó el técnico, "los objetivos son los mismos". "Queremos seguir mejorando, creciendo y sobre todo aspirando a lo máximo. Y la Champions creo que no hay nada mejor", afirmó.

Las plantillas masculina y femenia, así como el cuerpo técnico, compartieron jornada / Alguer Tulleuda

Histórico debut europeo

El combinado femenino, por su parte, debuta este fin de semana en la ronda de clasificación de la Eurocup por primera vez en la historia del club. Con una plantilla renovada a cargo de Chus Martín y con Paula Leitón como gran estrella.

El CNAB quedó enmarcado en el Grupo A de la fase clasificatoria, junto con el Panionios griego y el Mladost croata en una eliminatoria que se disputará en Croacia el sábado 18 y el domingo 19. Pasarán a la siguiente fase los primeros de cada uno de los tres grupos así como el mejor segundo.

"Tenemos una semana muy bonita, es verdad que tenemos un partido de liga adelantado a la jornada del sábado, que tenemos que jugar mañana contra San Feliu. Y tenemos por primera vez en la historia del club una competición europea que nos hace mucha ilusión. Evidentemente nuestro objetivo es intentar pasar esta fase", afirmó Martín en una entrevista a SPORT durante el Media Day.

"Tenemos dos rivales como son Mlados y Panionios y jugaremos en Zagreb y veo a las chicas muy motivadas, con ganas de hacer una buena semana y a ver si somos capaces de sacar tres victorias", deseó.