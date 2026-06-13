El Atlètic Barceloneta gana su segunda 'Champions' doce años después

El Zodiac Atlètic Barceloneta se proclamó este sábado campeón de Europa por segunda vez en su historia tras tumbar en la final disputada en Gzira (Malta) al Pro Recco italiano (17-16) en el que milita el español Álvaro Granados, el gran dominador histórico de la competición con once títulos continentales en sus vitrinas.

La victoria culmina una temporada memorable para el equipo dirigido por Fran Fernández, que en su estreno como entrenador principal ha conducido al cuadro marinero hasta la cima del waterpolo europeo. Curiosamente, cuando el Atlètic Barceloneta conquistó su primera Copa de Europa, en 2014, el técnico madrileño todavía defendía los colores del club dentro del agua.

El éxito adquiere todavía más valor por las circunstancias en las que ha llegado. El conjunto barcelonés afrontó la fase final sin su principal referencia ofensiva, el húngaro Vince Vigvári, cuyo paso por quirófano por una lesión en una mano le impidió participar en la cita decisiva pese a haber firmado 136 goles esta temporada.

Lejos de acusar esa ausencia, el Atlètic Barceloneta encontró respuestas colectivas para sostenerse en la final. Unai Biel y Gergely Burian, ambos con tres tantos, lideraron el caudal ofensivo de un equipo que aceptó desde el inicio el ritmo frenético que proponía el Pro Recco. Ni siquiera cuando el conjunto italiano abrió una renta de tres goles superado el ecuador del segundo periodo (8-11) perdió la calma el campeón español.

Porque si algo mostró el equipo de Fran Fernández fue una fe inquebrantable en su plan. Sin necesidad de la versión más dominante de Unai Aguirre bajo palos -cerró el encuentro con seis paradas-, el cuadro barcelonés supo mantenerse siempre cerca en el marcador hasta encontrar su momento.

Ese llegó tras el descanso. Con mayor claridad en ataque y mejores ajustes defensivos, el conjunto marinero fue erosionando poco a poco la ventaja italiana hasta completar la remontada en el arranque del último cuarto. A partir de ahí, el campeón español supo gestionar la presión de los minutos decisivos y resistir el último intento de reacción del Pro Recco.

Ni siquiera el tanto de Matteo Iocchi a 1:16 para el final alteró el desenlace. El Atlètic Barceloneta mantuvo la sangre fría necesaria para proteger su mínima ventaja y sellar una victoria histórica que recompensa más de una década instalada en la élite continental, con nueve presencias en la Final a Cuatro desde la temporada 2012-2013.

Ficha técnica:

17 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (2), Velotto (1), Valls (2), Sanahuja (2), Echenique (-), Javier Bustos (-), Burian (3), Tahull (2), Casabella (-), Biel (3), Alejandro Bustos (1), Gomila (1) y Delmas (p.s).

16 - Pro Recco: Nicosia; Di Fulvio (2), Granados (2), Cannella (-), Fondelli (2), Durik (-), Presciutti (2), Pavillard (-), Iocchi Gratta (3), Buric (-), Condemi (3), Irving (-), Cassia (2) y Negri (p.s)

Parciales: 6-6, 5-6, 3-2, 3-2.

Árbitros: Andrej Franulovic (CRO) y Julien Bourges (FRA). Eliminaron a Alessandro Velotto, Biel Gomila y Bernat Sanahuja por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta, y a Francesco Condemi y Francesco Di Fulvio por parte del Pro Recco.

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Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el Tal-Qroqq Sports Complex de Gzira (Malta).