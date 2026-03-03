Los Atlanta Falcons, primer equipo confirmado para el Bernabéu

La National Football League ha anunciado que los Atlanta Falcons serán uno de los equipos participantes en el próximo NFL Madrid Game 2026. El partido en Madrid será uno de los nueve encuentros internacionales de la NFL -cifra récord- que se disputarán en 2026 a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y se jugará en el emblemático Bernabéu -casa del Real Madrid CF- como parte de un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

“La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados”, afirmó el Director de NFL España, Rafa de los Santos, quien añadió que “para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”.

“Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu”, señaló el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles. “Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la Selección española de fútbol en el próximo Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium. Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa y regresar a Europa por cuarta vez en seis temporadas. En nombre de toda nuestra organización, estamos entusiasmados de poder disfrutar la rica cultura de España y colaborar con socios excepcionales como el Real Madrid CF, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Para los Falcons es un honor formar parte del crecimiento internacional de la NFL”.

El rival de los Falcons, junto con la fecha y la hora de inicio del partido, se anunciarán cuando se publique el calendario completo de la NFL 2026, esta primavera.

España es un mercado importante para la NFL a nivel global, con 11 millones de aficionados que siguen la competición en mayor o menor medida. Como parte de un compromiso multianual más amplio y para impulsar el crecimiento del deporte a todos los niveles en España, la NFL también centrará sus esfuerzos durante todo el año en el desarrollo de NFL Flag en el país. El flag football, la modalidad sin contacto del deporte, debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028 (LA28).

NFL Flag, el programa oficial juvenil de flag football de la liga, se lanzó en España en 2024 y ya llega a niños en colegios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con una expansión adicional prevista en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).