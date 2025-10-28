La asociación empresarial Talent Femení celebra 10 años de premios, con un galardón de lujo en el mundo del deporte femenino

El equipo catalán de regatistas que participó en la Puig Women's America's Cup 2024 es el ganador de este año del premio – Dona en el món de l’esport-, que la asociación Talent Femení otorgará el 14 de noviembre. Un premio que se une a las diez categorías que coronan esta noche: Enginyeria, Tic i Comunicació, Vinicultura i Enoturisme, Cultura, Empresa Socialment Compromesa, Científica i Salut, HeForShe, Trajectòria, Honor.

Una gala que hará honor al centenar de mujeres y hombres premiados durante estos diez años y que se ha consolidado como una noche de encuentro reconocido por el valor y visibilidad que durante todo el año ofrece la asociación a la red emprendedora y empresarial de las comarcas del Garraf, Penedès y Tarragonès.

Talent Femení tuvo sus inicios en Vilanova i la Geltrú y hoy, una década después, tiene su sede en Sant Pere de Ribes. En esta décima edición de premios Talent Femení la asociación quiere dotar esta gala de una especial relevancia, destacando al conjunto de las galardonadas por los ingredientes que forman una empresa consciente: creatividad, pasión, visión, liderazgo, paciencia, confianza, responsabilidad, respeto y resiliencia, entre otros.

La gala se celebrará en la Masia Can Vilanoveta, de Sant Pere de Ribes. Entre las autoridades asistentes, habrá representantes de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, alcaldes y alcaldesas de distintos municipios catalanes y representantes del mundo empresarial y social de nuestro territorio. Además, los diferentes medios de comunicación en donde la asociación Talent Femení tiene espacios propios regulares, también estarán presentes, como este mismo diario Sport y Radio Vilafranca, Radio El Vendrell, Radio Canal Blau de Vilanova y la Geltrú y Radio Maricel Sitges.